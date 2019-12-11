賴清德訪板橋妙雲宮 前省議長劉炳偉祝高票當選

民進黨副總統參選人賴清德（前右4）11日陪同黨籍立委參選人羅致政（前右3）到新北市板橋妙雲宮參香，前台灣省議會議長劉炳偉（前左）以妙雲宮主委身分親迎接待。中央社記者王鴻國攝 108年12月11日

（中央社記者王鴻國新北11日電）民主進步黨副總統參選人賴清德今天在立委參選人羅致政陪同下，前往板橋妙雲宮參香。前台灣省議會議長劉炳偉以妙雲宮主委身分親迎接待，並預祝賴清德高票當選。

賴清德今天在新北市一路參拜各地重要廟宇，並為黨籍立委參選人助選。晚間在民進黨新北市第7選區（板橋區東區）立委參選人羅致政等人陪同下，前往主祀「王禪老祖」－即縱橫家鼻祖鬼谷子的妙雲宮參香，獲得歡迎。

比較特別的是地方派系大老、前省議長劉炳偉率所有廟方幹部親迎，場面熱烈，許多信徒也爭相與賴清德握手。賴清德參香後，還與廟方合影。

隨後，劉炳偉陪同賴清德向廣場上民眾致詞指出，妙雲宮於民國47年安座迄今，賴清德是各方參選人參拜層次最高的人，他以主委身分歡迎，並預祝賴清德有拜有保庇，高票當選。

羅致政表示，他是妙雲宮的信徒，是有資格參與信徒大會的信徒，這次安排賴清德來參香，主要是因妙雲宮為板橋重要宮廟之一。劉炳偉從省議員到省議長，一直都是很照顧板橋的人。

賴清德指出，肯定羅致政在立法院表現，希望板橋鄉親能支持羅致政連任；他也感謝到板橋信仰中心的妙雲宮參香時，能獲劉炳偉親自接待。

他也提及與劉炳偉的一段淵源，他表示，第一次當選立委時，就是劉炳偉送匾給他加油打氣，因此，他希望此次參香，祈求老祖保佑台灣國泰民安，以及「英德配」當選、羅致政連任成功，國會過半。

賴清德隨後來到板橋非常熱區廣場掃街拜票，現場吸引許多民眾排隊等待合影。對於媒體詢及到妙雲宮參拜是否有拔樁意味，賴清德未回答，一旁的羅致政表示，劉炳偉是以主委身分接待，外界不必做過度解讀。（編輯：戴光育）1081211

民進黨副總統參選人賴清德（前中）11日陪同黨籍立委參選人羅致政（前左4）到新北市板橋妙雲宮參香，妙雲宮主委、前台灣省議會議長劉炳偉（前右4）率廟方幹部接待並合影，現場高聲喊讚，場面熱鬧。中央社記者王鴻國攝 108年12月11日