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于美人：只要辯論地點在地球 宋楚瑜奉陪到底

最新更新：2019/12/12 11:22

（中央社記者郭建伸台北12日電）宋楚瑜競辦發言人于美人今天表示，執政黨本來就該接受在野黨監督，不可意氣用事技術拖延，宋楚瑜非常願意跟蔡英文總統針對兩岸議題辯論，「只要辯論地點在地球，宋楚瑜先生奉陪到底」。

于美人今天上午在宋楚瑜全國競選總部接受媒體訪問。有媒體詢問，國民黨總統參選人韓國瑜日前要求支持者在接到民調電話時「唯一支持蔡英文」，但民調反應有限，詢問如何看待。

于美人說，這是第一次有蓋民調的選舉，會反映什麼樣的民意，各方都還在觀察。

不過她話鋒一轉，表示這次選舉有3組參選人，但在電視新聞頻道上，親民黨的報導幾乎不成比例，質疑民進黨在這次選舉嚴重壟斷媒體，讓人覺得非常不可思議，親民黨已經擬具抗議信要遞交給國家通訊傳播委員會（NCC）。

此外，由於大選腳步逼近，但總統參選人辯論至今遲未敲定時間地點，于美人也表示，不管任何電視台來要求辯論，親民黨通通都簽字答應，但現在卻意氣用事拖延，感覺執政黨今年不會參加任何電視辯論。

于美人說，辯論會不可以技術拖延，宋楚瑜非常願意跟蔡英文總統針對兩岸議題辯論，「只要辯論地點在地球，宋楚瑜先生奉陪到底」。

她也說，尤其執政黨的副總統參選人賴清德，曾自稱是務實的台獨工作者，將來又有可能參與民進黨2024的選舉，「民進黨必須告訴我們，要把台灣帶往什麼方向」，強調兩岸政策直接進辯論會討論。（編輯：紀淑芳）1081212

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