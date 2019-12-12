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立院通過試委人數減半
立法院會10日三讀修正通過考試院組織法部分條文，考試委員名額從19人改為7人至9人，考試院長、副院長及考試委員任期也從6年改為4年。（圖取自維基共享資源；作者：Solomon203，CC BY-SA 3.0）
立院通過試委人數減半
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立院通過試委人數減半3/6

試委反彈縮編擬釋憲 綠委：修法沒有違憲疑慮

最新更新：2019/12/12 17:17

（中央社記者陳俊華、范正祥台北12日電）立院修法縮短考試委員任期，有試委擬提釋憲。民進黨立法院黨團幹事長管碧玲今天說，修法是制度面的考量，沒有違憲疑慮；國民黨團總召曾銘宗說，尊重試委釋憲主張。

立法院會10日三讀修正通過考試院組織法部分條文，考試委員名額從19人改為7至9人，考試院長、副院長及考試委員任期也從6年改為4年。

聯合晚報今天報導，立法院會通過考試院組織法修正案，片面縮短考試委員任期，考試委員大反彈，上午在考試院會近半數考試委員發言質疑，有考試委員主張提出釋憲，並指釋憲不是為了考試院，而是為了維護中華民國憲政體制，現場有其他考試委員附和同意。

管碧玲向中央社記者表示，憲法沒有規定考試委員人數，這個沒有違憲的疑慮，不需要這麼保守，「他們心情上會以為（修法）是對他們的否定，不需要那樣想」，這是制度面的考量，但釋憲案應該不會成。

國民黨立法黨團總召曾銘宗表示，尊重考試委員主張提出釋憲。

曾銘宗說，五權分立架構是依照中華民國憲法，已經實施多年，也讓國家社會、政治發展維持穩定，憲法規定考委「若干人」也沿襲多年，表示對考試權重視；這次民進黨團主導修法減少考試委員人數，是要弱化考試權，國民黨團並不贊成。

中華民國憲法增修條文第6條規定，考試院設院長、副院長各一人，考試委員若干人，由總統提名，經立法院同意任命之。另外，憲法中也沒有明定考試委員的任期。（編輯：林興盟）1081212

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