試委人數減半 柯建銘：降低畸形憲政機關危害

（中央社記者陳俊華台北10日電）民進黨立法院黨團總召柯建銘今天說，考試院割裂行政權的完整性、破壞權力分立體制，實應修憲廢除考試院，但因修憲門檻太高，務實作法是推動考試院組織法修法，讓這個畸形的憲政機關危害降到最低。

立法院會今天三讀修正通過考試院組織法部分條文，考試委員名額從19人改為7人至9人，考試院長、副院長及考試委員任期也從6年改為4年。

柯建銘在臉書發文表示，長期以來考試院的存在，不但割裂行政權的完整性，也破壞了權力分立的體制。憲法沒規定考試委員的人數、任期，其實憲法有意讓考試委員如同行政院閣員般，要隨民主政治進退的，不應有所謂的任期保障。

柯建銘說，考試院的運作從未像個正常的行政機關，造成試委最大問題，就是銓敘部長、考選部長及保訓會主委都不是試委，試委甚至誤把自己當成立法委員，把考試院會當成立法院會，「甚至比立法委員還要威風」，不管是銓敘部、考選部長或保訓會的政策、法案都難以施展，甚至是處於部長被羞辱、政策方向被嚴重扭曲。

柯建銘表示，為了國家健全發展，實應修憲廢除考試院，但修憲門檻太高，短期內不易達到目標，務實的作法是推動考試院組織法修法，在修憲廢除考試院前，能讓這個畸形的憲政機關危害降到最低，「修改考試院組織法是現在就可以推動，也必須推動的事」。

另外，立法院會今天三讀通過監察院國家人權委員會組織法，監察院下設國家人權委員會，由監察院長擔任主任委員，讓監察院推動善治及人權保障的功能將更完整。

柯建銘說，這除了實現總統蔡英文推動人權政策的承諾、呼應社會大眾的期待，在恰逢世界人權日的時刻，也讓台灣在人權領域的進步，具有重大特殊意義。

柯建銘指出，聯合國大會1993年通過「巴黎原則」，積極鼓勵及倡導世界各國設置國家人權機構；過去監察院盡力監督政府機關、調查違法失職人員，行使憲法所賦予之彈劾、糾舉及糾正權以維護人權，但對於人權預防機制的建立、研究，或向政府或立法機構等提出政策建議或意見，並無法律授權。

柯建銘說，因此這次在「監察院國家人權委員會組織法」立法中，明確委員會的職權及角色，讓台灣向國際社會、顯示保障人權的決心，是台灣以人權立國的里程碑。期待監察院突破舊有，以不同以往之運作方式，並在下會期提出配套措施，回應人民的期待。（編輯：蘇龍麒）1081210