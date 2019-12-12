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立院通過試委人數減半
立法院會10日三讀修正通過考試院組織法部分條文，考試委員名額從19人改為7人至9人，考試院長、副院長及考試委員任期也從6年改為4年。（圖取自維基共享資源；作者：Solomon203，CC BY-SA 3.0）
立院通過試委人數減半
新聞專題
立院通過試委人數減半4/6

不滿人數及任期縮減 考試委員主張提釋憲

最新更新：2019/12/12 17:36
立法院會10日三讀修正通過考試院組織法部分條文，縮減考試委員人數。考試院12日召開院會，不具名考委指出，與會陳述意見的過半數考委主張提出釋憲。圖為考試院建築。（圖取自維基共享資源；作者：Solomon203，CC BY-SA 3.0）
立法院會10日三讀修正通過考試院組織法部分條文，縮減考試委員人數。考試院12日召開院會，不具名考委指出，與會陳述意見的過半數考委主張提出釋憲。圖為考試院建築。（圖取自維基共享資源；作者：Solomon203，CC BY-SA 3.0）

（中央社記者游凱翔台北12日電）立法院會10日三讀修正通過考試院組織法部分條文，縮減考試委員人數。考試院今天召開院會，不具名考委指出，與會陳述意見的過半數考委主張提出釋憲。

立法院會10日三讀修正通過考試院組織法部分條文，考試委員名額從19人改為7至9人，考試院長、副院長及考委任期也從6年改為4年；此外，三讀條文也規定，考委不得赴中國大陸地區兼職，違反規定者，即喪失考試委員資格。

考試院上午召開院會，不具名考委接受中央社訪問時表示，考試院長伍錦霖在會議中再次對於立法院的行為表達遺憾，但也勉勵同仁，勿懈怠相關的國家考試等業務。

他指出，現場共有8名考委陳述意見，分別是蔡良文、周玉山、周萬來、黃錦堂等人，討論時間約1小時左右，現場過半的考試委員主張提出釋憲。

考試院長辦公室則回應，考試院是合議制，若要形成考試院政策，要先由小組審查會提報院會，再經過全院審查會通過後作成報告，院會無異議通過才會形成政策，而伍錦霖在會中未裁示研議釋憲。

周玉山在會議中表示，根據憲法，監察院行使同意、彈劾、糾舉及審計權，另外，除了行使彈劾、糾舉及審計權，也提出糾正案。相形之下，立法院對機關只有質詢權，自然心生不滿，所以主張廢除五權憲法，以利行政院和立法院擴權。（編輯：蘇志宗）1081212

立法院會10日三讀修正通過考試院組織法部分條文。（中央社製表）
立法院會10日三讀修正通過考試院組織法部分條文。（中央社製表）
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