綠指修法未動到試委職權 藍批不尊重五權分立

（中央社記者王揚宇台北10日電）立法院會今天三讀修正通過考試院組織法，將試委名額減半、任期調整為4年。民進黨團表示，名額部分是考量試委職務、相關人事支出的財政節流等因素；任期則是參照公平會等任期規範。

國民黨團質疑，這不符合程序正義、實質內容也不合適；親民黨團表示，這是要將考試院虛級化，政府應拿出完整配套措施。

立法院會今天三讀修正通過考試院組織法部分條文，考試委員名額從19人改為7人至9人，考試院長、副院長及考試委員任期也從6年改為4年。

談到這次修法，根據民進黨立法院黨團所提的臨時動議立法說明，以及民進黨立法院黨團書記長李俊俋接受中央社記者訪問表示，憲法沒有規定考試委員的人數，而考試委員往往是造成考試院無法進步的原因，也常在委員會提出一大堆意見，但又不夠專業。

李俊俋表示，這次修法完全沒有動到試委的職權，會調整名額，主要是考量試委的職務、相關人事支出的財政節流、考試委員擔任典試委員長的負擔等因素；至於任期調整為4年，是參照公平交易委員會與國家通訊傳播委員會的任期規範。

時代力量立法院黨團幹事長徐永明則說，時代力量的基本立場是考試院、監察院應該廢除，回歸三權體制，在修憲之前，時力支持透過考試院組織法的修法，將機關縮減，「只要是從19人往下走，方向上支持」，不過，長期來說，還是要回歸修憲。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗認為，修考試院組織法涉及五權分立等問題，竟然沒有聽考試院的想法與看法，考試院也沒有任何提案，民進黨的提案不尊重五權分立，也不符合程序正義。

曾銘宗也說，民進黨曾一度把試委名額減到只剩3人，最後又變為7人至9人，如同兒戲，不尊重考試院，而且從實質內容來看也不合適，懷疑民進黨要藉由這次修法，從五權分立走向三權分立。

親民黨立法院黨團總召李鴻鈞則說，支持考試院、考試委員做一定程度的改革，但民進黨提出的修正動議，是把考試院虛級化，而且考試委員名額調整後，相關的配套，政府準備好了嗎？現在調整人數，實質上對於整體制度與內容，沒做一定程度的移轉，會對國家考試制度有所衝擊，執政者要做好完整配套規劃。（編輯：謝佳珍）1081210