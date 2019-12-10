試委人數減半任期改4年 伍錦霖：遺憾

（中央社記者游凱翔台北10日電）立法院會今天三讀修正通過考試院組織法部分條文，考試委員減為7至9人，任期改為4年。考試院長伍錦霖表示，尊重立法院行使憲定的立法職權，但對此結果表示遺憾；考試院秘書長李繼玄說，此舉對考試院未來業務推動將有負面影響。

立法院會上午三讀修正通過考試院組織法部分條文，考試委員名額從19人改為7人至9人，考試院長、副院長及考試委員任期也從6年改為4年；此外，三讀條文也規定，考試委員不得赴中國大陸地區兼職，違反規定者，即喪失考試委員資格。

伍錦霖透過新聞稿表示，尊重立法院行使憲定的立法職權，但對此結果，表示遺憾。

伍錦霖指出，此案在立法院司法及法制委員會審查期間，多數立委關注的重點是憲法層次的考試院決策模式、考試委員決策權限，以及法律層次考試委員人數及任期等議題，基於五權分立、相互尊重的立場，考試院呼籲立法院不要恣意動搖憲法層次的條文，並能就法律層次條文，提出合理、適切、可行的修法，但此次修法結果顯然未符期待，實屬遺憾。

考試院秘書長李繼玄說，伍錦霖曾經召開記者會，針對部分立法委員提出將考試院組織法第7條及第8條，有關考試委員的憲定職權由決策權變更為研究及建議權的修正，表達這些內容的調整有藉修法之名，行修憲之實的違憲疑慮，絕對無法同意。

李繼玄指出，立法院強行通過將負起完全的政治責任；另外，將考委人數大幅刪減至7至9人，任期縮短至4年，對於考試院未來業務的推動將有負面影響，考試院也必須表達遺憾。

李繼玄強調，考試委員人數及任期的調整，關係考試院行使公平、公正的考選制度，及建立整體考銓政策中立性與周延性的發揮，這次修法刪減考試委員人數及縮減任期，對考試院未來業務的推動將有相當的影響，考試院將盡速研議及評估相關問題，以使未來的衝擊降至最低。（編輯：謝佳珍）1081210