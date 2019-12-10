立院三讀 考試委員人數減半任期改為4年

立法院會10日三讀修正通過考試院組織法部分條文，考試委員名額從19人改為7人至9人。（中央社檔案照片）

（中央社記者王揚宇台北10日電）立法院會今天三讀修正通過考試院組織法部分條文，考試委員名額從19人改為7人至9人，考試院長、副院長及考試委員任期也從6年改為4年。

三讀條文規定，本法自公布日施行。本法修正施行前已在任的院長、副院長及考試委員，得依修正前的規定行使職權至原任期屆滿時為止。

立法院司法及法制委員會4月併案審查考試院組織法部分條文修正草案，共有民進黨立委李俊俋、段宜康、時代力量黨團等提案版本；當時在場立委達成共識，考試委員名額從19人改為3人，任期從6年改4年。

考試院則在5月2日召開記者會並提出修法意見，希望試委人數減為13人，任期應維持為6年。

司法及法制委員會召委段宜康於5月6日召集朝野協商；經討論後，段宜康裁示，考試委員名額從19人改為7人，任期從6年改4年。但國民黨立委吳志揚有意見，要求條文保留。

全案今天在立法院會進行處理；在考試委員名額及任期部分，民進黨立法院黨團提出修正動議，將考試委員名額從19人改為7人至9人，考試院長、副院長及考試委員任期從6年改為4年；親民黨立法院黨團提出的修正動議則是，考試委員名額從19人改為13人，考試院長、副院長及考試委員任期從6年改為4年。

此案進行表決。表決結果，親民黨團的修正動議未通過，而民進黨團的修正動議，贊成59人、反對7人，通過民進黨團的修正動議。

至於考試委員任用資格部分，三讀條文明定3款資格，包括曾任大學教授10年以上，聲譽卓著，有專門著作者；高考及格20年以上，曾任簡任職滿10年，成績卓著，而有專門著作者；以及學識豐富，有特殊著作或發明者。

此外，三讀條文也規定，考試委員不得赴中國大陸地區兼職，違反規定者，即喪失考試委員資格。（編輯：謝佳珍）1081210