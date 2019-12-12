鄧惠文：張善政性別歧視 籲選民用選票抵制

（中央社台北12日電）醫師鄧惠文今天表示，國民黨副總統參選人張善政談及總統蔡英文未結婚、未生子等，顯示平等認識不足；表面像關懷女性，實質隱藏嚴重性別歧視，可能誤導選民，呼籲選民慎思，用選票抵制。

綠黨不分區立法委員提名人鄧惠文晚間在社群網站臉書（Facebook）發文表示，張善政在公開場合以女性婚姻、生育狀況評斷「值不值得被信賴」，是明顯性別歧視。

他說，張善政想到新住民就想到「女性」和「生小孩」，其實台灣新住民17％是男性，有性別敏感度的人都看得出，這反映張善政對新住民與女性有性別刻板印象，把「生殖」當檢視女性價值與需求重點非常落伍。

鄧惠文表示，張善政稱沒生孩子的人不懂父母心，不知道理何在。如果這邏輯用在張善政，沒當過女性的張善政不懂婦女，是否婦女都不應投票給張善政。

張善政中午在桃園市出席中國國民黨桃園市第4選舉區（桃園區）立委參選人萬美玲的新住民午餐約會，談到新住民全民健康保險問題表示，新住民到台灣半年內如果已懷孕，政府應趕快給健保，但蔡總統稱半年內懷孕即使沒健保，產檢仍有補助。

張善政說，生過小孩、當過父母就知道，父母最在乎是產檢有沒有問題，「我們不好意思說蔡英文沒有結婚，沒有結婚不是罪過，但是她因為沒有生過小孩，她就不知道那個心」，在乎的是產檢如果有問題，後續醫療照顧問題該如何處理。（編輯：李明宗）1081212