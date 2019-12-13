蔡總統與網紅鍾明軒對話 鼓勵年輕人為國家投票[影]

影片來源：鍾明軒 YouTube頻道

（中央社台北13日電）總統大選倒數不到1個月，首投族將扮演關鍵選民，總統蔡英文過去不只一次在公開場合鼓勵年輕人投票，近日也與知名YouTuber鍾明軒對談台灣與香港現況，談民主價值與一般人要如何保護所愛的台灣。

鍾明軒在臉書貼文寫道，很謝謝總統願意聽年輕人不同的聲音，雖然跟總統相差40多歲，但他發現交流不是看年齡，只是看願不願意去聽對方。鍾明軒說：「我現在，的確更認識她了。」

談到民主價值，鍾明軒提到總統常常在公開場合說，台灣是民主自由的國家，但總統覺得台灣人民對於民主價值，對民主這兩個字，是否真的有足夠的理解。

蔡總統對此回應，因為日子過久了，民眾會覺得民主自由就好像是理所當然，但近來因為香港發生的事情，有很多人會發覺，原來這不是理所當然的事情，也不是天上掉下來的，今天的民主自由是經過很多人的努力，也會需要更多人的努力，延續這份民主自由到未來。

鍾明軒對於現在網路非常流行的用語「今日香港，明日台灣」，覺得有一點言之過急，認為台灣有憲法，有自己的國防，但這類用語，還是會讓很多台灣人想說到底是真的假的，他問蔡總統「今日香港，明日台灣」的觀點，是否有一點言之過急。

蔡總統回應，香港的情勢對台灣來說是一個警惕，民主自由來自於有能力保護自己的國家，民主社會是大家都可以站出來講心裡想講的話，但在民主社會裡面，最重要的還是選舉，投票是人民意志的表達。

現在年輕人即使有投票資格也可能不出來投票，蔡總統呼籲，投票是民主社會人民集體表達一種意志跟意願的時刻，「為了這個國家，去投個一張票吧！」

另外，蔡總統3日舉辦社群之夜活動，當時一名中籤粉絲因身體不適錯過與總統合照；粉絲事後在社群貼文「下次血流成河也要爬著上台」，蔡總統留言允諾補拍一張拍立得；蔡總統今天兌現承諾，並貼出兩人互動影片。（編輯：楊凱翔）1081213