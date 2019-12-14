藤井嚴喜：日民間醞釀推動日本版台灣關係法

（中央社記者游凱翔台北14日電）日本學者藤井嚴喜今天表示，台灣跟日本共同的敵人就是中國共產黨，而台灣位處亞洲自由前線，台日命運是緊密連結的，因此在友好關係基礎上，他會向日政府施壓讓台日成為同盟國，民間也在醞釀推動日本版的台灣關係法。

福和會上午在台大社科院舉辦的「強化日本台灣策略夥伴關係」國際論壇，日本保守派聯盟議長饗庭直道、日本國際問題專家教授藤井嚴喜受邀演講，而美國白宮前首席策略長兼美國總統顧問巴農（Steve Bannon）則以預錄方式發表演說。

饗庭直道表示，2020總統及立委選舉對台灣未來有很大的影響，選後也面臨中國越來越大的威脅，因此希望能夠結合美國、日本、印度、澳洲、韓國的民主主義夥伴們來共同支援台灣，同時這也是他的願望。

饗庭直道指出，日本有很多人想強力支援台灣，但70年來只有經濟方面支持，未來若台灣面臨安全威脅，他希望日本能站出來共同守護台灣的生命財產安全，目前可做的事情，就是他會向日本政府建言建立台日關係法案，並推動修正日本憲法第9條，自衛隊能出兵守護亞洲安全，「我保證我會這麼做」。

「我們有共同的敵人，就是中國共產黨。」藤井嚴喜說，共產黨是帝國主義、軍國主義的做法，在現代社會中只有共產黨會這麼做，若台灣遭到併吞，日本、澳洲、美國之間的軍事關係也會受到影響，因此台灣身為亞洲的自由前線地位相當重要，而台日命運是緊密連結的。

藤井嚴喜也表示，在友好的關係上，他會一步一步的向日本政府施壓與台灣成為同盟國，在經濟方面的自由貿易協定也是有其必要的，日台之間的軍事方面也希望有實質同盟國的關係，這也是必要的，為了深化雙方關係，日本民間也在推動日本版本的台灣關係法。

至於如何守護台灣的獨立自由，藤井嚴喜認為，台灣非常靠近中國，也是受到中國威脅最大的地區，積極的想法並非是軍事攻擊，而是例如美國對中國進行相關政策的封鎖方式，並在第一島鏈上共同在海洋上封鎖中國，讓中國不能再往前一步；他強調，台灣在台灣海峽上的制空權絕對不能夠交出去，因為美國很堅定的要守護亞洲的自由與獨立。

藤井嚴喜也談到，針對明年的大選，大家必須保持警戒，中國可能以極端的方式，也就是採取暗殺的手段，而他現在把這件事講出來，就是因為中國想要這麼做。

藤井嚴喜會後受訪時表示，總統蔡英文如果勝選，對日本有很大的幫助，但他不知道可能被暗殺的總統候選人是誰，但這件事如果真的發生，總統選舉會成為無效選舉。

他舉例，若蔡總統被暗殺，因為蔡總統是現任總統，馬上就會知道兇手是哪一名；若是在野黨的候選人被暗殺，在野黨就能將這個罪名冠在支持台灣及民進黨的陣營上。

藤井嚴喜說，台灣人民有決心保護自己的民主，但民主也有其弱點，有些邪惡的國家會利用民主的弱點來攻擊，必須非常的小心。

針對日本版本的台灣關係法，藤井嚴喜會後受訪也補充，總統蔡英文已經向日本表達安保對話的意願，但安倍政府仍未回覆，但據他了解，日本部分內閣及議員對於這樣的安排有興趣，無論如何，至少日本內部希望設置台灣關係法。

他強調，他正在遊說、但需要時間，希望有一天能看到日本版本的台灣關係法，雖然這個版本可能不像美國版本這麼強硬，但這是遠景。台日間互訪密切，但法律制度上卻沒有一個字提到台灣，因此在現實上，為了相互拜訪需要有法律上的適法性。（編輯：紀淑芳）1081214