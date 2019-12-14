馬英九新北輔選柯志恩 批蔡總統無能力捍主權

前總統馬英九（前左）14日到新北市輔選國民黨立委參選人柯志恩（前右），呼籲民眾用選票下架總統蔡英文，並讓優秀戰將柯志恩續留立院。（柯志恩辦公室提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 108年12月14日

（中央社記者黃旭昇新北14日電）前總統馬英九今天在新北市輔選立委參選人柯志恩時，批評總統蔡英文沒有能力捍衛中華民國主權，也無心捍衛台灣的民主，不願意誠實面對自己。他呼籲選民以選票下架蔡總統。

馬英九今天前往板橋區為國民黨新北市立委第7選區（板橋東區61里）參選人柯志恩助選，化身賣菜郎與柯志恩一起義賣蔬菜，受到主婦歡迎與購買，所得捐作公益。

馬英九致詞時批評蔡總統任內民不聊生，也不斷丟掉邦交國卻不緊張，只會自我感覺良好，還揚言要顧主權、捍衛民主自由，「邦交國都丟光了，誰還承認台灣」。他認為，蔡總統沒有能力、也無心願捍衛中華民國主權。

馬英九說，去年九合一大選公投，多數民意贊成以核養綠，蔡總統事後卻參加反核運動，「沒有能力、沒有意願捍衛台灣民主」。許多措施實破壞台灣民主，也無法誠實面對自己，呼籲民眾要用選票下架蔡總統。

他稱讚柯志恩在不分區立委任內表現亮眼，在教育及文化委員會都表現優異，戰將應該留在立法院。

柯志恩表示，在地方人士支持下設立溪崑後援會，相信必能發揮溫柔又有力的開拓票源能力。（編輯：方沛清）1081214