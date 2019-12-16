無國界記者籲總統候選人保障新聞獨立 杜絕假新聞

（中央社記者葉允凱台北16日電）無國界記者組織（RSF）今天公開呼籲台灣各政黨總統候選人超越黨派，當選後應立即採納措施保障新聞獨立，不受政治力或商業上施壓，藉以提升台灣媒體對不實資訊的抵抗力，從源頭杜絕假新聞散佈。

無國界記者今於媒體發表公開信，呼籲三黨總統候選人當選後採取一系列五項措施，包括保護編採獨立、建立防制不實資訊的正當程序、強化公共媒體、支持新聞倫理，以及在教科書和公共教育裡加強媒體素養，藉以提升台灣媒體對抗不實資訊的能力，重建民眾對媒體的信任。

公開信指出，脆弱的媒體界對台灣的國家安全造成嚴重威脅，極可能會讓外國勢力，特別是中共當局影響選舉結果。

無國界表示目前台灣政府的官方回應無法積極解決問題根源。公民社會中的事實查核計畫的確值得讚揚，在遏止「假新聞」影響社群媒體這方面發揮了作用，但它們仍無法取代媒體在發布新聞前於內部進行的事實查核工作。

信中說要保護台灣免於受到不實資訊這種病毒的侵害，最好的解決方法就是強化新聞業體質，讓它自然可以對各種攻擊免疫，並產出不帶偏見的可信內容。而想強化新聞業就要有相對的措施，才能有效保障編採的獨立性，並對付媒體內部的利益衝突。

RSF東亞辦事處執行長艾瑋昂（Cedric Alviani）接受中央社訪問時，讚揚台灣的新聞媒體自由，和中國掌控新聞媒體來操作親中言論形成強烈的對比。

但他也指出台灣媒體長期以來都面臨同樣的問題，各個媒體新聞編輯部門常受限於商業和政治上的施壓操控，失去新聞自主性。

艾瑋昂表示，雖然歷屆政府都意識到媒體界存在此一結構性問題，但都因怕被批評走回威權主義的回頭路而不敢積極處理適當規範。而現有的國家通訊傳播委員會（NCC）的管轄範圍又有限。

艾瑋昂也建議政府設立規範以有效保護編輯部門，使其獨立於雇主和董事會；反對一切形式的利益衝突。並且建立相關機制，讓記者可以在受到干預時向監管機構或司法機關投訴。他也呼籲加強國家通訊傳播委員會（NCC）的獨立性，增加其資源並將其授權範圍延伸至所有媒體。

他指出，無國界記者是一個非營利的國際非政府組織，旨在捍衛新聞業和資訊自由。有鑒於台灣總統大選即將來臨，無國界記者認為此時發表公開信呼籲各政黨候選人提出政策從根源解決此問題，是最好的時機。

他指出公開信是發給所有候選人而非只針對單一團隊，希望藉此機會「引發廣泛的討論」。因為事關國家安全，而這項改革應超越黨派之爭。

他也很期待各政黨能具體回應無國界記者的公開信，提出改善方案。（編輯：羅婉芬）1081216