罷韓遊行民進黨不動員 卓榮泰籲理智冷靜守法

（中央社記者葉素萍台北16日電）「Wecare高雄」等公民社團發起1221罷韓遊行，國民黨陣營也申請同天舉辦挺韓遊行。民進黨主席卓榮泰今天說，黨部全力輔選，無力動員，但呼籲黨員支持者務必理智冷靜守法，絕不能有任何脫序行為。

「Wecare高雄」等公民社團發起1221罷韓遊行，國民黨陣營也申請同天舉辦挺韓遊行，引發衝突疑慮。

卓榮泰今天陪同民進黨台北市立委參選人何志偉掃街拜票，媒體詢問卓榮泰是否會呼籲黨公職參與罷韓遊行。

卓榮泰指出，罷韓遊行是民間團體主辦，從中央黨部到地方黨部目前全力做輔選工作，無力參與或動員，但黨員基於自主意見參加各種活動，黨部都尊重。

不過，卓榮泰也說，慎重呼籲黨員或支持者，參與各種群眾運動時務必理智冷靜而且要守法，絕不能有任何脫序的行為；他也再度呼籲雙邊的主辦單位，一定要克制，整個活動過程不能故意挑動或放任衝突事件發生，因為一旦如此對當地治安、民主發展都是負面影響，一定要極力禁止或事先做好所有的防範。

他並呼籲，治安單位一定要做好萬全準備，一個好的民主政治發展過程中，群眾運動縱然不可避免，但這也考驗高雄與台灣的民主成熟度，希望和平順利地讓大家表達自己的意見。（編輯：紀淑芳）1081216