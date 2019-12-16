選戰倒數 卓榮泰：全力回防台北市

（中央社記者葉素萍台北16日電）民進黨主席卓榮泰今天陪同台北市第2選區（士林、大同）立委參選人何志偉掃街；被問到台北市8席立委，民進黨「坐四望五」是否有希望，卓榮泰說，現在不做這樣的評估，但最後幾週，他個人會全力回防台北市。

台北市8席立委，民進黨現有何志偉、台北市第1選區（北投、士林）吳思瑤這2席，並與第5選區（中正、萬華）無黨籍的林昶佐合作。

卓榮泰今天陪同何志偉到士林區芝山岩挨家挨戶拜票掃街。

何志偉拉起卓榮泰的手，直呼「主席你剛剛電到我耶！我們兩個有靜電！」

媒體笑問卓榮泰是否有被撩的感覺；何志偉解釋，那不是撩，是真的被電到了；卓榮泰也說，何志偉現在不能撩人，要用心選舉。

卓榮泰稍早透過臉書發文「中國跟你解約，台灣跟你一生有約」，聲援日前與總統蔡英文拍片遭中方打壓的YouTuber波特王。

卓榮泰受訪指出，台灣跟中國兩個社會生活方式不同，民進黨與執政團隊要維繫的就是台灣民主社會傳統、已經熟悉的生活方式不被破壞，從波特王例子看得很清楚，兩個地方文化、民主層次不一樣，「我們一定要極力保衛我們現在所有的民主成果，更加強我們的決心。」

媒體詢問，何志偉這區選情是否為北市最穩；卓榮泰說，何志偉這選區是樂觀中進步，但即使如此，何志偉今天說有活動，他還是排開其他行程過來，絕對不放棄一分一秒，無論選區是被評估樂觀或艱困，將善用未來20幾天的時間，鼓勵參選人，並呼喚選民。

卓榮泰說，何志偉過去在議會經營，以及今年立委補選過程散發出熱情的感染度，大家對何志偉的選情比較放心，但是，何志偉需要，黨部還是義不容辭，而且一馬當先就來。

至於吳思瑤選區，卓榮泰表示，吳思瑤與何志偉都屬於民進黨的「衛冕區」，保住衛冕區現在是他的第一要務；吳思瑤選情往單純化前進，比較多人參選當然比較複雜，現在其他因素漸漸在排除，一旦單純化之後，「我認為她取得優勢的時間已經到了，會再加把勁」，也希望在地議員團結起來替立委參選人助力，團結工作目前進行順利。

媒體也問到，有民調顯示，台北市第4選區（內湖、南港）立委參選人高嘉瑜呈現領先。

卓榮泰說，高嘉瑜選區一樣是單純化，高嘉瑜本身有相當大的支持群眾力量，高嘉瑜的領先或當選，一直是在民進黨基本設定當中，但不能放鬆。

媒體追問，台北市坐四望五是否有希望；卓榮泰說，他現在不做這樣的評估，但台北市對他來講是大的考驗，最後這幾週，他個人會全力回防台北市。

至於國民黨不分區立委參選人吳斯懷是否衝擊國民黨區域選情，卓榮泰表示，國民黨主席吳敦義不想改變，誰也沒辦法改變，國民黨中生代、青壯派若沒有力量出來，這件事情就無法改變，他呼籲選民用選票展現力量，讓立委能夠進入國會制衡。（編輯：林興盟）1081216