宣明智再發公開信 列親民黨不分區立委誓做公益

（中央社記者張建中台北17日電）聯電榮譽副董事長宣明智名列親民黨不分區立委提名名單，他今天再次發表一封公開信，表示政治是最大的公益，他希望能進入立法院，為社會做大公益。

宣明智在公開信中表示，民國62年他自學校畢業後，進入電子產業，有幸參與新竹科學園區的從無到有，見證台灣的經濟發展與起飛。

當有了經濟基礎後，便效法熱心公益的前輩們，積極參與社會公益，除了贊助外，宣明智說，他也親力親為，積極投入。

從早期關懷迷途中輟生，到後來在桃竹竹苗參與警察之友會，及流浪動物關懷，近幾年還成立「台灣科技公益協進會」，贊助各項體育活動，培養優秀的選手。

宣明智表示，參與越多的公益活動，越感到自己做的不足。

他說，當前許多公益團體和慈善機構都面臨到募款困難，經費不足的窘境。前些年大家口袋滿滿，捐款都是百元、千元紙鈔，最近卻只能呼籲大家做零錢捐。

宣明智表示，台灣的經濟若再持續低迷，民眾自顧不暇，行無餘力，弱勢族群只會越來越弱。政治清明，政府有為時，太平盛世，國泰民安，才是人民最大幸福。

宣明智說，「政治是最大的公益」，只有從國家最上頭的政策面著手，全民才能獲得如陽光普照般的完整照顧，他才會決定轉投入政治，希望進入國會，結交有志有智有識的立委朋友們，全力全時要求政府做諸如「0-6歲國家養」、「工者有其屋」等福國利民之事。（編輯：楊凱翔）1081217