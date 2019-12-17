獲商界大老力挺 韓國瑜：當選讓企業賺世界錢

（中央社記者余祥台北17日電）全國工商界力挺國民黨總統候選人韓國瑜後援會今天成立，包括工商協進會理事長林伯豐、全國商業總會理事長賴正鎰等人都到場力挺，韓國瑜向企業界承諾，當選總統一定當企業好朋友，讓企業放手去衝、賺全世界的錢。

工商界挺韓後援會由全國八大工商團體結合數百家企業代表組成，下午在國民黨舉行成立大會，中華民國工商協進會理事長林伯豐擔任後援會長，中華民國工業總會監事會召集人潘俊榮、中華民國全國商業總會理事長賴正鎰、敏寶集團總裁秦榮華等人也表態力挺；前國民黨主席連戰、吳伯雄、黨主席吳敦義到場支持。

林伯豐說，工商界面對五缺（缺地、缺水、缺電、缺工、缺人才）問題、一例一休一修缺乏彈性、兩岸關係惡化等問題，而工商界支持韓，是因為韓提出自由開放的經濟政策，並且願意檢討一例一休、讓兩岸關係正常化，符合工商界期待。

潘俊榮表示，從沒看過像韓國瑜草根性的政治人物，願意跟人民和基層接觸，熱情又有活力；今天企業界都站出來，證明韓國瑜不只有螞蟻雄兵。

賴正鎰強調，工商界大家最關心的就是經濟議題，經濟要好，兩岸一定要好，兩岸政策牽涉到大陸市場，跟企業界息息相關，韓的兩岸政策清楚，盼大家1月11日用選票支持韓國瑜。

韓國瑜致詞時表示，工商界代表基於勇氣跟憂慮出席活動，很感謝大家願意挺身而出。他所提出的「台灣安全，人民有錢」不只是8個字，而是有分工跟內涵，台灣安全是總統職權，負責兩岸、國防、外交，人民有錢則是行政院長工作，他會找一位非常優秀的行政院長。

他表示，政府應該當企業界的好朋友，過去政府部門都是「此山為我開，此樹為我栽，若從此路走，留下買路錢」，這種心態一定要改，現在建商來高雄市投資，不用送紅包，只要遞件就可以知道案件進度，不用求爺爺、告奶奶，看到官僚體系矮三分，政府本來就是為民眾服務。

韓國瑜說，若有機會當選，除了建立清廉、有效率的政府，更重要的是為人民服務，做企業界的好朋友，企業一定可以放手去幹、放手去衝，賺全世界的錢，政府絕對從旁協助，不做找麻煩的人。

他表示，未來台灣就是開放二字，而和氣生財的「和」最重要，對內台灣社會和諧，對外海峽兩岸和平，對歐美、東南亞等地和氣生財，「和」比什麼都重要。

韓國瑜更呼籲大家不用擔心他們選情，讓民進黨繼續在假民調下快樂，就讓民進黨爽，韓國瑜有的是民心。（編輯：楊凱翔）1081217