元旦升旗攜手同心 防疫英雄棒球國手領唱國歌

（中央社記者葉素萍台北18日電）109年元旦總統府升旗典禮以「2020攜手同心 台灣前進」為活動精神，今年由抵擋非洲豬瘟病毒入侵的第一線防疫檢疫人員、扶輪社青少年交換生、棒球國手陳柏毓、余謙等60人共同領唱國歌。

總統府今天召開記者會，公布109年元旦升旗典禮活動內容。

總統府發言人張文蘭指出，109年元旦總統府升旗典禮以「2020攜手同心 台灣前進」作為活動精神。過去一年，台灣在各種處境受打壓與挑戰，雖然面對重重難關，依然堅定守護民主價值。新的一年更要攜手同心、團結努力；典禮主視覺設計以柔和線條表現流動的流體世界，象徵多元社會的包容與融合、互愛互信、攜手同心。

主辦單位、台灣扶輪人元旦升旗典禮委員會總召集人陳茂仁說，扶輪社是少數團體在國際會議中可以拿國旗、唱國歌，這是值得驕傲的事情。

元旦總統府升旗典禮今年第一次由扶輪社爭取辦理，陳茂仁說，這也是為國際扶輪2021年世界年會將在台北舉行，進行暖身。

典禮策展總監潘重洋指出，升旗典禮當天，表演團體有北一女樂儀旗隊、建中樂旗隊，也安排曾獲排舞比賽冠軍南強工商與啟英高中街舞團共同演出；此外更力邀VOX玩聲樂團暖場開唱，以年輕人的活力與創新，迎接新的一年。

總統府元旦升旗活動將從清晨4時30分開放民眾進場，接著重頭戲國歌及升旗典禮預計於清晨6時30分舉行。升旗典禮結束後，將有新港奉天宮電音三太子、國際交換學生舞龍舞獅、扶輪社薩克斯風樂團演出。

台灣第一線防檢防疫人員日以繼夜把關防守非洲豬瘟，元旦升旗典禮邀請5名防疫英雄領唱國歌。同時，台灣棒球好手在世界各級比賽大放異彩，15名棒球選手加上40名扶輪社的交換學生也將一起領唱國歌。

出席記者會的防檢局新竹分局秘書徐萬德今天受訪提到，防檢局創局以來，第一次獲邀參加盛大典禮非常榮幸，他也藉此宣導在春節來臨時刻，請旅客不要帶豬肉製品。

在U18世界盃與亞錦賽表現亮眼的投手陳柏毓說，非常榮耀可以領唱國歌；新生代投手余謙說，相較之下，投球比較簡單；扶輪社交換生、新莊高中二年級學生周家佑說，感到榮幸但也很緊張，每天都在家練唱。（編輯：蘇志宗）1081218