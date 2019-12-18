追求環境正義 時力推水源保護區管理等6大政策

（中央社記者王揚宇台北18日電）時代力量今天召開記者會公布環境正義政見，內容包括推動水源保護區管理及精進空污法規等6大政策，希望透過制度面的改革，為台灣人守護健康環境。

時力不分區立委參選人陳椒華、白卿芬、詹智鈞及高雄市第7選區（鳳山區）立委參選人陳惠敏今天共同召開記者會，說明這6大政策。

時力表示，這6大政策分別為「推動水源保護區管理及精進空污法規」、「檢討廢棄物管理法規、推動掩埋場相關制度」、「修正礦業法，告別霸王條款守護山林」、「落實非核抗暖減煤，接軌國際氣候變遷標準」、「公私協力建構空氣環境監測，溯源排放管理」，以及「加強國土保育及海洋保育」。

陳椒華表示，現在水源區上游出現許多污染產業或掩埋場的開發案，應要求公部門盡快訂定相關法規進行管理；此外，目前海拔100公尺以上的飲用水的來源，沒有進行地下水調查，尤其是中南部飲用水水質非常不好，也是未來應該要加強的部分。

對於空污部分，陳椒華指出，南部肺腺癌的發生率遠超過北部，因此重工業相關的管制和整體產業結構，都需要檢討，而在產業升級完全前，燃煤政策、空污法的修法以及移動污染源的管制，都是他們關注的重點。此外，政府也應加速修訂違法堆置廢棄物的法規。

詹智鈞則針對空氣污染進一步補充表示，時代力量將監督民生公共物聯網的落實狀況，並透過公私協力去監測空氣環境，管理溯源排放機制。

關於國土保育及海洋保育加強部分，詹智鈞指出，應落實山林保護，並建立相關巡守管理制度；另外，台灣是海洋國家，時代力量將重新檢討台灣沿海的防護政策，減少海岸線退縮，恢復美麗的海洋生態系。

白卿芬則針對接軌國際氣候變遷標準表示，台灣在最新公布的氣候變遷指標評比中，從去年的倒數第5名掉到倒數第3名，顯現台灣在氣候變遷的政策上亟需檢討改進，因此時代力量主張，應積極參考先進國家作法，設置氣候變遷的專責單位。（編輯：林興盟）1081218