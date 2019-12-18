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蔡碧仲臉書挺蕭美琴 蔡清祥勸謹言慎行

最新更新：2019/12/18 20:14
法務部政務次長蔡碧仲（圖）在臉書發文支持民進黨立委候選人蕭美琴，遭質疑違反行政中立。蔡碧仲18日回應，他沒有違反行政中立，也沒有擔任法務部政次而不自制的問題。中央社記者蕭博文攝　108年12月18日
法務部政務次長蔡碧仲（圖）在臉書發文支持民進黨立委候選人蕭美琴，遭質疑違反行政中立。蔡碧仲18日回應，他沒有違反行政中立，也沒有擔任法務部政次而不自制的問題。中央社記者蕭博文攝　108年12月18日

（中央社記者蕭博文台北18日電）法務部政務次長蔡碧仲在臉書發文支持民進黨立委參選人蕭美琴，遭質疑違反行政中立。法務部長蔡清祥今天下午勸蔡碧仲「謹言慎行」，隨後蔡碧仲臉書已不見這則貼文。

法務部政務次長蔡碧仲在臉書發文支持民進黨立委參選人蕭美琴，遭質疑違反行政中立。（圖取自蔡碧仲臉書facebook.com）
法務部政務次長蔡碧仲在臉書發文支持民進黨立委參選人蕭美琴，遭質疑違反行政中立。（圖取自蔡碧仲臉書facebook.com）

蔡碧仲昨天在個人臉書發文，表達支持蕭美琴。國民黨今天表示，法務部掌管國家檢調系統，卻公然支持特定參選人，讓人民對於檢調機關查察賄選、防止選務弊端的功能產生懷疑。

蔡碧仲今天接受媒體聯訪時回應，政務人員不在公務人員行政中立法規範內，他沒有違反行政中立，也沒有擔任法務部政次而不自制的問題，只是在個人臉書上發表當時代理花蓮縣長期間對蕭美琴的了解與推薦。

蔡清祥隨後請蔡碧仲到辦公室了解始末，並勸蔡碧仲謹言慎行，個人言行必須顧及法務部的中立性。

蔡清祥說，蔡碧仲臉書貼文純屬個人行為，與法務部無關，法務部在查察選舉不法工作上，絕對會堅守公平、公正立場。（編輯：李亨山）1081218

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