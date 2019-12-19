吳斯懷：如與中國開戰 會站在中華民國這邊

（中央社記者游凱翔台北19日電）國民黨不分區立委被提名人吳斯懷今天接受廣播節目專訪，有民眾Call in詢問，如果台灣今天與中國開戰，會站在哪邊。吳斯懷回應，「我當然站在中華民國這邊」，願粉身碎骨支持中華民國毫無疑義。

吳斯懷表示，對於曾赴中國聆聽中共總書記習近平演說引起爭議，他說，事前不知習近平前來，礙於國際禮儀，總不能直接站起來走人；他也強調，參與「中山‧黃埔‧兩岸情」論壇時，他共講七八次的「中華民國」。

國民黨不分區立委名單備受外界議論，其中退將吳斯懷因在西元2016年11月，與其餘32名退將赴中國參加「紀念孫中山先生誕辰150週年紀念活動」，在人民大會堂聆聽中共總書記、軍委主席習近平演說並唱中國「國歌」時站立致敬，引起大眾輿論批評。

吳斯懷上午接受廣播電台POP radio節目「POP撞新聞」專訪，他表示，他在人民大會堂參加「紀念孫中山先生誕辰150週年紀念活動」的前一天參與「第七屆中山‧黃埔‧兩岸情論壇」時，共講了七八次的「中華民國」，且有影片為證。

吳斯懷指出，論壇隔天原本規劃要赴北京購物，但前一晚臨時接到通知參加人民大會堂的紀念活動，隔天抵達會場後雖感到維安程度高，但因為中國不是民主國家，並不會事先知道元首行程，進了大會堂後才發現由習近平主持，礙於國際禮儀總不能在那個場合站起來走人，後來所唱的中國國歌，他到現在也還不會唱、更不可能合唱、現場也沒有團員跟著唱，但基於國際禮儀，禮貌上站起來，如此而已。

主持人黃暐瀚詢問，是否曾想到排入國民黨不分區立委名單後，會遭到外界猛烈攻擊，以及心情是否受影響。吳斯懷對此表示「始料未及」，他指出，信者恆信，但心情多少受影響，但他當了一輩子的軍人心理素質還可以，但相信總有還他清白的一天。

節目中也開放民眾Call in，一名女性民眾詢問，如果台灣今天與中國開戰，會站在哪邊。吳斯懷回應，「我當然站在中華民國這邊」；民眾追問，過去他曾在中國節目教導解放軍如何對付美軍，但今天卻說會站在中華民國這邊。吳斯懷回應，這是遭斷章取義，當時他討論的議題，是中國若要到中東撤僑，中國沒有這個能力遠程投射兵力，因為目前只有美軍有這能力，此事完全是誤解。

民眾追問，她聽到的是吳斯懷說「中國應該要有遠程投射兵力的能力」而不是「中國沒有這個能力」，與剛剛吳斯懷說，若開戰會站在中華民國這邊相互矛盾；吳斯懷再次回應，他是中華民國國民，也是退伍軍人，願粉身碎骨支持中華民國毫無疑義。

主持人黃暐瀚最後則詢問吳斯懷是否熱愛中華民國。吳斯懷表示，他熱愛中華民國，他的祖父是同盟會成員、父親是軍校畢業，他出生在台灣、生長在台灣，他反對台獨，但他以台灣2300萬人民為福祉，希望兩岸和平發展。（編輯：蘇志宗）1081219