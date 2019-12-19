更多編輯台推薦新聞：
石器時代口香糖藏完整DNA 解密古人外貌與生活
國際

石器時代口香糖藏完整DNA 解密古人外貌與生活

藍光有礙睡眠 英國研究：黃光影響更大
國際

藍光有礙睡眠 英國研究：黃光影響更大

專題／人均GDP世界第2背後 澳門人渴望選擇的自由
兩岸

專題／人均GDP世界第2背後 澳門人渴望選擇的自由

選情分析／中台灣世代之戰 投票率左右勝負
政治

選情分析／中台灣世代之戰 投票率左右勝負

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

吳斯懷：如與中國開戰 會站在中華民國這邊

最新更新：2019/12/19 10:31
國民黨不分區立委被提名人吳斯懷19日上午接受POP radio電台專訪，事前在休息室休息、看手機。中央社記者游凱翔攝　108年12月19日
國民黨不分區立委被提名人吳斯懷19日上午接受POP radio電台專訪，事前在休息室休息、看手機。中央社記者游凱翔攝　108年12月19日

（中央社記者游凱翔台北19日電）國民黨不分區立委被提名人吳斯懷今天接受廣播節目專訪，有民眾Call in詢問，如果台灣今天與中國開戰，會站在哪邊。吳斯懷回應，「我當然站在中華民國這邊」，願粉身碎骨支持中華民國毫無疑義。

吳斯懷表示，對於曾赴中國聆聽中共總書記習近平演說引起爭議，他說，事前不知習近平前來，礙於國際禮儀，總不能直接站起來走人；他也強調，參與「中山‧黃埔‧兩岸情」論壇時，他共講七八次的「中華民國」。

國民黨不分區立委名單備受外界議論，其中退將吳斯懷因在西元2016年11月，與其餘32名退將赴中國參加「紀念孫中山先生誕辰150週年紀念活動」，在人民大會堂聆聽中共總書記、軍委主席習近平演說並唱中國「國歌」時站立致敬，引起大眾輿論批評。

吳斯懷上午接受廣播電台POP radio節目「POP撞新聞」專訪，他表示，他在人民大會堂參加「紀念孫中山先生誕辰150週年紀念活動」的前一天參與「第七屆中山‧黃埔‧兩岸情論壇」時，共講了七八次的「中華民國」，且有影片為證。

吳斯懷指出，論壇隔天原本規劃要赴北京購物，但前一晚臨時接到通知參加人民大會堂的紀念活動，隔天抵達會場後雖感到維安程度高，但因為中國不是民主國家，並不會事先知道元首行程，進了大會堂後才發現由習近平主持，礙於國際禮儀總不能在那個場合站起來走人，後來所唱的中國國歌，他到現在也還不會唱、更不可能合唱、現場也沒有團員跟著唱，但基於國際禮儀，禮貌上站起來，如此而已。

主持人黃暐瀚詢問，是否曾想到排入國民黨不分區立委名單後，會遭到外界猛烈攻擊，以及心情是否受影響。吳斯懷對此表示「始料未及」，他指出，信者恆信，但心情多少受影響，但他當了一輩子的軍人心理素質還可以，但相信總有還他清白的一天。

節目中也開放民眾Call in，一名女性民眾詢問，如果台灣今天與中國開戰，會站在哪邊。吳斯懷回應，「我當然站在中華民國這邊」；民眾追問，過去他曾在中國節目教導解放軍如何對付美軍，但今天卻說會站在中華民國這邊。吳斯懷回應，這是遭斷章取義，當時他討論的議題，是中國若要到中東撤僑，中國沒有這個能力遠程投射兵力，因為目前只有美軍有這能力，此事完全是誤解。

民眾追問，她聽到的是吳斯懷說「中國應該要有遠程投射兵力的能力」而不是「中國沒有這個能力」，與剛剛吳斯懷說，若開戰會站在中華民國這邊相互矛盾；吳斯懷再次回應，他是中華民國國民，也是退伍軍人，願粉身碎骨支持中華民國毫無疑義。

主持人黃暐瀚最後則詢問吳斯懷是否熱愛中華民國。吳斯懷表示，他熱愛中華民國，他的祖父是同盟會成員、父親是軍校畢業，他出生在台灣、生長在台灣，他反對台獨，但他以台灣2300萬人民為福祉，希望兩岸和平發展。（編輯：蘇志宗）1081219

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報