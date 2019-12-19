蘇貞昌：選前關鍵時刻 全力防制選舉暴力

（中央社記者顧荃台北19日電）行政院長蘇貞昌今天表示，距離總統大選只剩下23天，內政部、法務部及相關機關要提高警覺，嚴防衝突、糾紛及重大治安事件發生，全力防制選舉暴力，並強化候選人安全維護。

日前國民黨台南市後壁區黨部遭放置炸彈事件，內政部上午在行政院會報告「近期炸彈客放置炸彈案之因應作為」。

蘇貞昌上午在行政院會中表示，距離總統大選只剩下23天，不只是競選活動會越來越頻繁，各種意見表達的型態也會越來越多，甚至激進，儘管台灣是自由民主開放的社會，但一旦危害社會秩序、危及人民安全，就絕對不能容忍。

蘇貞昌說，在這段關鍵期間，內政部、法務部及相關機關應提高警覺，督飭所屬秉持依法行政、打擊暴力的原則，深入掌握各項情資，針對有暴力侵害之虞者，務求在第一時間主動介入查處，妥慎做好維安部署，嚴防衝突、糾紛及重大治安事件發生，全力防制選舉暴力，並強化候選人安全維護。

蘇貞昌表示，對於這次炸彈案，內政部警政署全力偵辦、擬定策略，在沒有任何一名值勤同仁受傷的情況下，迅速成功完成攻堅圍捕任務，犯嫌所持有的炸藥威力強大，倘若真的得逞，後果難以想像。對於警政署長陳家欽及刑事局警察局長黃明昭督鎮有方，以及相關警察的表現，他給予肯定。

行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯‧尤達卡）轉述，內政部在院會中針對個案進行簡報，向蘇貞昌說明警方接獲報案、偵查、談判、攻堅的過程；未來犯嫌製作炸彈的技術、原料取得方式跟資金流向等，都是警方偵辦內容。（編輯：蘇志宗）1081219