川普簽署國防授權法 國防部：把握時機深化關係

（中央社記者侯姿瑩台北21日電）美國總統川普簽署2020財政年度國防授權法，法案納入加強美台網路安全合作、強化美台軍事交流。國防部、外交部今天都對此表達感謝；國防部說，將把握當前良好時機，持續深化台美安全夥伴關係。

美國聯邦參眾兩院相繼通過法案後，川普（Donald Trump）20日正式簽署2020財政年度國防授權法。法案首度關切中國對台灣大選的干預，並要求國家情報總監在台灣大選後45天內提交報告；法案內容也提及，提升台灣自我防衛能力及強化台美軍事交流等。

對此，國防部發布新聞稿表示，對於川普繼售台M1A2T戰車、F-16V（BLK70）型戰機等先進武器裝備後，再次展現堅定支持台美軍事合作，國防部表達感謝。

國防部指出，美國以實際行動展現對台灣的堅定支持，國防部將把握當前台美關係良好時機，持續深化雙方互惠互利的安全夥伴關係，共同維護台海及區域和平與穩定。

外交部隨後也發布新聞稿表示，感謝美國行政部門及國會對台灣安全承諾的一致支持，政府將繼續積極深化與美國政府在各領域的合作，穩健提升台美夥伴關係。

面對區域緊張情勢發展，外交部指出，政府將持續加速國防投資，強化自我防衛能力。同時，外交部也將持續在台美各項國防安全合作議題上，與美國密切聯繫溝通，並善盡區域成員責任。

此外，媒體報導，川普與中國國家主席習近平於20日通話，習近平向川普說，「對近一段時間來美方在涉台、涉港、涉疆、涉藏等問題上的消極言行表示嚴重關切」。

對此，外交部發言人歐江安回應表示，川普政府上任後，美方多次重申「台灣關係法」及「六項保證」履行對台灣的承諾，並已5度對台軍售。美國副總統彭斯（Mike Pence）、國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）等高層，曾多次公開肯定台灣民主自由對國際社會的貢獻，這都反映美國對台一貫堅定的支持及台美日益緊密的友好合作夥伴關係。

歐江安說，外交部一向密切關注美中高層互動情形，並與美方保持順暢的溝通管道。未來政府將秉持互信、互惠、互利的原則，持續深化台美合作交流。（編輯：楊玫寧）1081221