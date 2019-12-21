原民立委選舉 台東藍綠參選人拚場

民進黨平地原住民立委參選人陳瑩（中）的台東競選總部21日成立，前海軍儀隊員蘇祈麟（左2）和前陸戰隊儀隊成員陳建廣（右2）兩人到場合作操槍。中央社記者盧太城台東攝 108年12月21日

（中央社記者盧太城台東縣21日電）平地原住民立委選舉，民進黨提名參選人陳瑩和國民黨提名參選人廖國棟今天同時在台東成立競選總部。國小足球隊、巴拉雅拜龍舟隊感謝陳瑩幫忙，而熱情支持者則擠爆廖國棟總部。

爭取連任的立委陳瑩今天在台東市傳廣路成立競選總部，打破傳統，沒有動員和安排大咖人物致詞。不過，現場有許多陳瑩曾經幫助過、服務過的朋友到場推薦陳瑩。

包括前台東縣達仁鄉鄉長張金生以及台非混血兒林忠正、寧埔國小足球隊、巴拉雅拜龍舟隊、長照機構社工林秀等團體和個人，為大家推薦他們所認識的陳瑩。

另外，曾代表國軍三軍儀隊，赴美參加世界儀隊錦標賽獲獎的前海軍儀隊員蘇祈麟和前陸戰隊儀隊退役的陳建廣，2人合作槍枝操演，支持陳瑩。

蘇祈麟還特別贈槍給陳瑩，感謝陳瑩對國內儀隊的重視和推廣。

陳瑩表示，她爭取原住民返鄉專車及長輩55歲補助裝假牙，未來還要爭取原住民的農業保障。

廖國棟也在距離不到500公尺處的四維路成立競選總部，現場擠滿人潮。

廖國棟喊出「卓越問政、拚勁十足」的口號，並推出8大政見，打造原住民美好的未來為主軸，讓原鄉與都會的原住民權益都能受到應有保障。

廖國棟表示，這次平地原住民立委參選人數高達10人，選票瓜分情況極為嚴重，懇切拜託族人，絕對要支持台東本土、深根在地的10號廖國棟。

廖國棟也細數政績，包括推動原住民族基本法第19條的修正維護原住民族漁獵權益，舉辦原住民青少年族語競賽復振傳統語言文化，解除原住民取得保留地等待五年的限制，爭取原住民社工、照護員加薪改善族人工作環境，解決原鄉無自來水問題維護族人健康。（編輯：陳俊碩）1081221