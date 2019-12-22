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首頁 / 政治

余湘：若我是韓國瑜 留高雄做滿4年再蓄勢待發

最新更新：2019/12/22 17:42
親民黨副總統候選人余湘22日受訪時表示，社福團體當前最需要的是人力，照護人力不是太完整，而且好像也沒有太多的教育，去教他們怎麼照顧，她認為產學合作很重要，學校如何栽培相關專業人才，是最重要的。（親民黨總統競選總部提供）中央社記者蘇木春傳真　108年12月22日
親民黨副總統候選人余湘22日受訪時表示，社福團體當前最需要的是人力，照護人力不是太完整，而且好像也沒有太多的教育，去教他們怎麼照顧，她認為產學合作很重要，學校如何栽培相關專業人才，是最重要的。（親民黨總統競選總部提供）中央社記者蘇木春傳真　108年12月22日

（中央社記者蘇木春台中22日電）親民黨副總統候選人余湘今天到台中為多名黨籍立委參選人助選，針對罷韓、挺韓遊行，余湘認為，如果自己是國民黨總統候選人韓國瑜，會留在高雄做滿4年，下一次再蓄勢待發。

余湘今天上午到台中參訪永信社會福利基金會，接著前往親民黨台中市第1選區（大甲、大安、外埔、清水、梧棲區）立委參選人黃朝淵競總與民眾座談，下午則是為台中市第5選區（北屯區、北區）立委參選人賴建豪、台中市第6選區（西區、中區、東區、南區）立委參選人吳光中助選。

針對罷韓、挺韓遊行，余湘上午在參訪永信社會福利基金會，接受媒體聯訪表示，活動是台灣民主政治最優良表現，因為挺韓跟罷韓的人沒有衝突，自己覺得很棒，但感覺就很像兩列火車要撞在一起，主事者應該要避免同一天。

媒體也詢問韓國瑜與高雄市前市長陳菊，都曾被稱為是「落跑市長」，余湘認為，民進黨不能用雙重標準要求，其實民進黨現在對藍營的很多爭議，如果放在自己身上評估，民進黨自己也過不了關，就要花一些時間檢討自己。

余湘說，自己若是韓國瑜，會留在高雄好好做滿4年，下一次再蓄勢待發，這樣的機會可能比今年來得更好，因為韓國瑜才做了2個多月，之後就被拱去選總統，可能就是韓國瑜自己也覺得被拱了，就想要出來選。

另外，對於社福團體最應該協助的地方，余湘指出，現在最需要的是人力，照顧老人家，照顧小孩子的人力不完整，好像也沒有教育機構去教，所以產學合作是很重要的，學校栽培相關專業人才是最重要的。（編輯：洪學廣/李亨山）1081222

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