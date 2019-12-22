3個月訪雲林8次 總統：國會要有蘇治芬劉建國

尋求連任的總統蔡英文（前右）22日在民進黨籍雲林縣第1選區立委參選人蘇治芬（前右2）陪同下，走訪虎尾多間廟宇，向民眾細數執政政績，籲請支持連任。 中央社記者姜宜菁攝 108年12月22日

（中央社記者姜宜菁雲林縣22日電）為拉抬雲林縣第1選區立委參選人蘇治芬和第2選區立委參選人劉建國選情，總統蔡英文3個月到訪雲林8次，她強調，自己當總統、國會也一定要有蘇治芬和劉建國，一個都不能少。

蔡總統今天下午先在劉建國陪同下到雲林縣斗六市新興宮參拜，並贈匾「澤被兆民」，隨後在蘇治芬陪同下連跑虎尾鎮5間廟宇祈求國泰民安，並宣傳政府近3年來的政績，呼籲民眾明年1月11日一定要出來投票。

蔡總統致詞時提到，雲林花生事件好險有蘇治芬積極督促農委會、和農民站在一起，農民才能安心過好年。

蔡總統也細數3年多來的政績，並透露自己惦記著要讓農民生活安定、收入更穩定，因此推動農機補助到作物天然災害保險，未來還有農民退休制度。

她表示，政府不只是照顧農民，也推動「長照2.0」，還有「0到6歲國家跟你一起養」政策，不論是大的還是小的，長幼通通照顧到。

針對蔡總統3個月到訪雲林8次，蘇治芬說，自己選情告急，所以蔡總統才一再來幫忙，也不只需要總統，還需要鄉親一起來幫忙。（編輯：洪學廣/李亨山）1081222