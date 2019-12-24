柯文哲：庶民經濟破壞社會進步 台灣應產業升級

台北市長、台灣民眾黨主席柯文哲（中）24日晚間在台北出席「青創座談耶誕趴」活動，就「社會創新VS.在地創生」和「台灣之光—從新創事業走向國際企業」進行與談。中央社記者吳家昇攝 108年12月24日

（中央社記者梁珮綺台北24日電）身兼台北市長的台灣民眾黨主席柯文哲今天說，台灣社會已陷入庶民經濟模式，而庶民經濟正在破壞整個台灣經濟與社會進步，應該揚棄，台灣需要進行經濟轉型與產業升級。

民眾黨晚上舉行「青創座談耶誕趴」活動，柯文哲出席表示，自己最近對「庶民經濟」有感，認為台灣目前最大問題就是用大量人力做沒有效率的事，他舉環南市場1300個攤位為例，某個攤位由一對年逾70歲老夫妻經營，「我認為那攤位一天獲利不超過500塊」，以一個月30天計算，一個月獲利是1萬5000元。

柯文哲表示，若開公司會很想對老夫妻說，不用再經營攤位，改到自己公司上班，一個月給老夫妻1萬5000元薪水，用這樣的方式讓環南市場的1300個攤位少4分之1，剩下攤位空間更大，效率也更高。

他說，科技時代下令局處不能訂報紙，想看新聞使用平板電腦點閱，卻有議員拜託「不要取消」，理由是送報生很可憐，每送一份報紙才賺1元。

柯文哲指出，為了讓送報生賺1元，他就得花15元，若是私人企業，就會直接給送報生2元，省下13元。

他進一步表示，自己發現一個問題，就是台灣已經陷入庶民經濟模式，損耗整個國家，應控制人力，如果2500人去做原本1萬人在做的工作，其他的7500人就可用於其他用途，像是創新等等。

柯文哲認為，台灣應進行一場經濟轉型、產業升級，而不是強調庶民經濟，「寧可讓少數人把工作做完，就算不要做、我發錢給你也可以」，要讓一個國家留下足夠人力，才有辦法創新。

柯文哲表示，環南市場明年2月開幕，共有1300攤，若將以前營業模式帶回來絕對不行，「我真的寧可300攤就可以把1300攤的工作做完，寧可付錢給你不要做事」。

不過，當有人指長者做生意不是單純賺錢，而是為了快樂、身體健康及人情味時，柯文哲又說，台北市社會住宅有標案，卻標不出去，因為沒有建築工人，「每個人都要當鍵盤客，沒人要當黑手，台北市最大問題是找不到工人」。（編輯：洪學廣/李亨山）1081224