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柯文哲稱踩政治地雷 郭台銘：若信驚句就不用睡

最新更新：2019/12/24 22:46
台北市長柯文哲以「踩到地雷」評論鴻海集團創辦人郭台銘「現在親民黨我也可以接過來經營」言論，郭台銘（前左）24日晚間出席活動表示，「柯P每天都有驚句」，如果相信的話晚上就不要睡覺了。中央社記者吳睿騏桃園攝　108年12月24日
台北市長柯文哲以「踩到地雷」評論鴻海集團創辦人郭台銘「現在親民黨我也可以接過來經營」言論，郭台銘（前左）24日晚間出席活動表示，「柯P每天都有驚句」，如果相信的話晚上就不要睡覺了。中央社記者吳睿騏桃園攝　108年12月24日

（中央社記者吳睿騏桃園24日電）台北市長柯文哲今天以「踩到地雷」評論鴻海集團創辦人郭台銘「現在親民黨我也可以接過來經營」言論，郭台銘表示，「柯P每天都有驚句」，如果相信的話晚上就不要睡覺了。

郭台銘晚上出席國民黨桃園市第2選區（大園區、觀音區、新屋區、楊梅區）立委參選人吳志揚大園競選總部平安夜公益活動，一起送禮給育幼院院童，共度平安夜。

針對自己昨天接受電視專訪提及「現在親民黨我也可以接過來經營」，柯文哲評論「這一句話在政治上踩到地雷了」，郭台銘表示，「柯P的話每天都有驚句」，如果要相信柯文哲的話，晚上就不要睡覺了，聽聽就好。

郭台銘也提到，吳志揚在擔任桃園縣長任內做了很多基礎建設，桃園是將來台灣很重要的航空經濟城，在台灣將來經濟轉型過程中，有多年桃園縣長資歷的吳志揚進立法院，可以在桃園替民眾發聲。

郭台銘說，自己相信吳志揚人品，而吳志揚也是自己除了國民黨高雄市第2選區（茄萣區、湖內區、路竹區、永安區、岡山區、彌陀區、梓官區、橋頭區）立委參選人黃韻涵外，另一個相挺的對象，因為吳志揚的能力及桃園的耕耘應被看見，潛力應被尊重，這是自己支持吳志揚的原因。（編輯：洪學廣）1081224

鴻海集團創辦人郭台銘（前右2）24日晚間出席國民黨桃園市第2選區立委參選人吳志揚（前左2）大園競選總部平安夜公益活動，一起送禮給育幼院院童。中央社記者吳睿騏桃園攝　108年12月24日
鴻海集團創辦人郭台銘（前右2）24日晚間出席國民黨桃園市第2選區立委參選人吳志揚（前左2）大園競選總部平安夜公益活動，一起送禮給育幼院院童。中央社記者吳睿騏桃園攝　108年12月24日

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