吳怡農造勢活動綠營大咖力挺 呼籲下架吳斯懷

（中央社記者溫貴香台北28日電）民進黨立委候選人吳怡農今晚在對手蔣萬安服務處對面舉辦造勢活動，行政院長蘇貞昌、民進黨主席卓榮泰、中央助選團長游錫堃等高層力挺，並號召年輕朋友明天站出來，一起出席下架吳斯懷活動。

行政院長蘇貞昌、民進黨主席卓榮泰、前行政院長游錫堃等人晚間出席民進黨立委候選人吳怡農在榮星花園舉行農友總動員晚會，主辦單位估計現場擠進6000多人，卓榮泰抵達時，看到晚會現場滿滿人潮，情緒也顯得慷慨激昂。

同樣出席造勢活動的蘇貞昌表示，全台灣400多位立委候選人，最受矚目就是吳怡農，吳怡農若贏絕對刮目相看，國民黨提名吳斯懷擔任不分區立委又紅又統，一定要下架吳斯懷。

他說，行政院編列國防外交預算事涉國家機密，立法院外交及國防委員會要秘密審查，國民黨提名吳斯懷若進立院，一定會進入外交及國防委員會，那還要開什麼秘密會議，「他就坐在那裡直通中國，台灣怎麼會有安全」。

話鋒一轉，談到高雄市登革熱防治，蘇貞昌說，要求高雄市長韓國瑜把高雄顧好，補助款給你，蚊子不要飛出來，結果蚊子沒飛出來，市長卻跑出來；他接著細數非洲豬瘟嚴格把關、台商回台投資、股市上1萬2000點、史上全國大減稅以及推出育兒等各項補助等重大政策成果。

此外，卓榮泰表示，國民黨的領導人因私心作祟為自己找下一個位置，民進黨是為台灣找下一個孩子，找到了吳怡農，任何一個世代都有責任讓吳怡農更成長，把吳怡農送進國會，這是大家共同的責任。

卓榮泰說，即使國會過半，如果吳怡農不能在國會，他會非常難過、自責與慚愧。但他說，吳怡農的能量已經很大，後面很多人跟隨他，他並號召年輕人把吳怡農從第一線送到台灣最前線，年輕朋友站出來吧，明天晚上再次在北平東路向全台灣民眾呼籲，全民下架吳斯懷。

卓榮泰指出，有人說吳怡農年輕可以等，但是台灣不能等，無法阻止吳斯懷進入立法院，但請把吳怡農送進立法院，捍衛國家主權與尊嚴。（編輯：林淑媛）1081228