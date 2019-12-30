德國重申停用核能 韓營：與韓發言並無不一致

（中央社記者王承中台北30日電）國民黨總統候選人韓國瑜稱德國在思考棄核是否正確，德國在台協會則表示，停用核能的決定不會改變。韓國瑜競辦今天指出，跟韓國瑜的發言並無不一致，德國執政黨也有檢討廢核的聲音。

韓國瑜昨天在電視辯論會中談到能源政策時表示，用電量全歐最大的德國，都在思考放棄核能是正確還是錯誤。德國在台協會今天下午在臉書發文表示，德國2022年將全面停止使用核能的決定不會有任何的改變，將持續減少使用核能，同時提高再生能源比例。

韓國瑜競選辦公室晚間發布聲明指出，德國在台協會在這個時間點特別發這個文，是否受到特殊的壓力要求，值得玩味，但內容跟韓國瑜說的並沒有不一致，只是選擇性陳述部分事實。

競辦表示，日前德國執政黨能源事務發言人菲佛（Joachim Pfeiffer）認為非核政策錯誤，就如同民進黨副總統候選人賴清德日前在立院受質詢時說「核電是最好的能源」，或有民進黨立委認為「非核家園應延後」一樣，顯示即使是德國執政黨，也有檢討廢核是否正確的聲音。

競辦表示，德國的條件和台灣不同。德國位於歐洲中央，電網連接至少9國，且四周至少有9座核電廠可以供電，而台灣四周環海沒人可以供電，一切要靠自己，和德國可以靠他國供電完全不同。更無條件和德國一樣廢核，光是德國一度新台幣10元的電價是台灣的4倍，試問台灣能學德國嗎。

競辦指出，近來歐盟高峰會為讓所有歐盟國家可達到2050年碳中和的目標，明確表示尊重仍在使用核電的會員國的能源政策，因為核能發電也能減碳，事實上核電更占目前歐盟所有無碳電力中的五成，沒有核電，歐洲根本無法達到2050的減碳目標。

競辦表示，德國執政黨能源發言人認為非核政策錯誤、澳洲能源委員會呼籲取消非核、韓國科學界元老敦促總統撤銷非核、甚至連菲律賓政府都考慮重啟核電計畫。而台灣去年也以589萬人的民意，否決民進黨2025非核家園的能源政策。

競辦呼籲總統蔡英文尊重2025續用核電的台灣民意，更不要被反核利益團體綁架，更不該無視國際趨勢所顯示出來的正確方向，否則2025年全民將會為了高漲的電費，每年多付2500億元的代價，造成GDP衰退1%以上，8萬人失業的嚴重後果，更將對台灣經濟與國家安全造成重大危害。（編輯：林興盟）1081230