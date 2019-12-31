郭台銘站路口拜票初體驗 拉抬子弟兵與親民黨

鴻海創辦人郭台銘（前中）31日一早到新北市土城，在街頭向民眾拜票，呼籲支持無黨籍立委候選人李縉穎。中央社記者王騰毅攝 108年12月31日

（中央社記者黃旭昇新北31日電）鴻海集團創辦人郭台銘今天初體驗站路口拜票助選，推薦立委候選人李縉穎、李正皓，與不分區立委候選人劉宥彤、蔡沁瑜。他說，拜票也是對自己的身心靈磨練。

郭台銘今天上午在新北市土城區金城路與明德路口，與子弟兵立委候選人李縉穎、親民黨立委候選人李正皓，及親民黨不分區立委候選人劉宥彤、蔡沁瑜，站路口聯合拜票。

郭台銘親切得握手，也抱起孩子關懷。他說，之前並沒有站過路口，今天是初體驗，選舉可貴之處就是每張選票等值，必須以虔誠的心拜託。

郭台銘表示，拜票必須要把自己身心靈放軟，態度隨和並用心爭取選票，「對我來講是歷練也是很好的磨練」。過程中，他不時注意攝影記者的安全，更換兩次路口，同時，除揮手致意還不時走下台子，向停等紅燈的機車騎士問候、握手或脫帽子鞠躬。

郭台銘接受聯訪時表示，今天是第一次聯合站路口拜票，也顯示他重視年輕人。無黨籍的子弟兵李縉穎是在土城區、三峽區參選，李正皓是中和選區，他站台應該對候選人有所幫助。

郭台銘說，2名高學歷的候選人年輕且學有專長，有助於他推富國利民的科技政策，因此，需要年輕的立委進去國會。希望在路口站台可讓選民看見候選人的優點。

對總統選舉政見辯論會，國民黨總統候選人韓國瑜指責部分媒體，郭台銘受訪表示，這見仁見智，他不想要評論這件事。韓國瑜不是罵每家媒體是有選擇性的，且對於一家經常罵郭台銘的媒體，韓國瑜還過去致意。

郭台銘說，他認為親民黨總統候選人宋楚瑜陳述的最好，對國政及兩岸論述都有見地，畢竟宋楚瑜的行政經驗最豐富，支持國政就是要有行政經驗的人。領袖是需要頭腦治國，拿出治國方法而非批評以前的領袖。

至於反滲透法的立法，郭台銘說，立院親民黨團總召李鴻鈞會隨時與他聯繫協商與表決結果，定案後他才會發表看法。（編輯：李錫璋）1081231

鴻海創辦人郭台銘（右2）31日到新北市土城，站在街頭十字路口，替無黨籍立委候選人李縉穎（右3）及親民黨立委候選人李正皓（右）站台拜票。中央社記者王騰毅攝 108年12月31日

鴻海創辦人郭台銘（前右）31日到新北市土城陪同無黨籍立委候選人李縉穎，站在十字路口向機車騎士及民眾拉票，呼籲支持。中央社記者王騰毅攝 108年12月31日

鴻海創辦人郭台銘（左2）31日在新北市土城站路口拜票助選，推薦無黨籍立委候選人李縉穎（左）及親民黨立委候選人李正皓（右）。中央社記者黃旭昇新北攝 108年12月31日

鴻海集團創辦人郭台銘（中）31日在新北市土城區金城路口站台助選，不時與停等紅綠燈的機車騎士握手問候，爭取支持。中央社記者黃旭昇新北攝 108年12月31日