韓國瑜台南參加升旗 激動粉絲引虛驚

（中央社記者楊思瑞台南1日電）國民黨總統候選人韓國瑜今天上午到台南公園參加元旦升旗，過程中一名婦人進入管制區引起一陣騷動，韓國瑜走下升旗台關心。後來發現婦人是過度激動的粉絲，虛驚一場。

國民黨台南市黨部上午在台南公園舉辦元旦升旗典禮，吸引大批支持者湧入現場。升旗典禮由台南市黨部主委謝龍介擔任值星官角色，象徵性喊出整隊口號，接著向擔任典禮主席的韓國瑜敬禮，報告現場應到、實到人數共1萬6888人。

隨後在國歌、國旗歌後，由立委候選人蔡淑惠、童小芸擔任旗手，將國旗升到旗桿最上方。

韓國瑜在升旗典禮後致詞時表示，過去4年來，台灣人分別用「苦、茫、翻、亂」來表達心情。希望今年開始大家一起努力，用手中的神聖選票、用智慧判斷，在1月11日選出新的總統、新的立法委員，未來4年用另外4個字來表達台灣人整體的氣度和心情。

他說，他為未來選的4個字雖然「俗擱有力」，但可以很直接反映人民心聲，希望未來4年「爽、爽、爽、爽」。

在韓國瑜致詞近尾聲時，一名中年婦人突然進入升旗台前的管制區，高喊要見「韓總統」，手中還拿著一份資料夾。雖然維安人員隨即上前關心、勸導，但婦人情緒激動，一度又跪又爬，不斷高喊，引起一陣騷動。

結束致詞的韓國瑜發現後，走下升旗台前往關心婦人，聽婦人說話後再回到升旗台上，繼續進行合唱、呼口號等流程。婦人疑似因情緒激動，一度癱軟在地，由維安人員扶到一旁休息。

事後媒體前往詢問婦人有何訴求時，婦人自稱是韓國瑜與國民黨立委候選人洪秀柱的支持者，因為擔心洪秀柱的選情，希望韓國瑜能聽到她的心聲，努力衝刺，洪秀柱也能順利當選。（編輯：陳俊碩）1090101