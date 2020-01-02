賴清德新竹市輔選 陪鄭宏輝站台拜票宮廟參香

民進黨副總統候選人賴清德（前左3）2日到新竹市，為民進黨新竹市立委候選人鄭宏輝（前左2）站台拜票，民進黨立委柯建銘（前左）、新竹市長林智堅（前右2）也到場力挺。中央社記者魯鋼駿攝 109年1月2日

（中央社記者魯鋼駿新竹市2日電）民進黨副總統候選人賴清德今天到新竹市，為黨籍新竹市立委候選人鄭宏輝站台拜票，接連到4間宮廟參香，除祈求選舉順利，也為上午黑鷹直升機迫降事件祈福。

賴清德上午展開新竹市輔選行程，與新竹市長林智堅、立院總召柯建銘等人，陪同黨籍新竹市立委候選人鄭宏輝到埔頂慈雲庵、長和宮、內天后宮、靈安宮4大新竹市信仰中心參香，吸引支持者到場搖旗力挺，高喊「凍蒜」。

賴清德致詞表示，今天到宮廟參拜，除了祈求國泰民安、風調雨順、地方人民賺大錢，也為上午黑鷹直升機迫降宜蘭山區的事件祈福，希望神明能保佑搶救順利、人員都平安無事。

賴清德表示，民主第一個階段是爭取自由打破威權，第二階段是落實民主生活，而現在已進入面臨中國威脅的第三階段，大家要共同守護，莫讓台灣成為下一個香港或西藏。

「蕃薯不怕落土爛，只求枝葉代代傳」，賴清德以台語表示，過去許多人為了民主自由犧牲奉獻，美麗島世代承擔台灣民主的責任，後來交給美麗島事件辯護律師的世代，接著又傳給柯建銘和他這一代，再來則由林智堅、鄭宏輝接續，讓自由民主能一代代傳下去。

鄭宏輝致詞說，立法院已在柯建銘率領下通過反滲透法，以避免外來勢力影響台灣選情，他說「反滲透法就像照妖鏡」，讓中共同路人現形，希望選民讓他能進入國會，以法律守護台灣主權，不讓明日台灣變成今日香港。

林智堅致詞說，感謝蔡總統跟賴清德在中央支持，過去幾年來新竹市爭取到超過新台幣155億經費，建設包含新竹動物園、竹科X園區、大車站計畫、香山國民運動中心等，懇託選民再支持，讓中央持續為新竹市帶來更多建設。（編輯：方沛清）1090102

民進黨副總統候選人賴清德（前左3）2日展開新竹市輔選行程，陪同新竹市立委候選人鄭宏輝（前左4）到宮廟參拜，除祈求選舉順利，也為上午黑鷹直升機迫降事件祈福。中央社記者魯鋼駿攝 109年1月2日