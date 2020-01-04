談黑鷹事件挨批泯滅人性 藍選將蔡淑惠澄清道歉

（中央社記者溫貴香、楊思瑞台南4日電）民進黨副秘書長林飛帆今天在臉書指出，國民黨立委候選人蔡淑惠惡質地將民進黨站路口號召選民出來投票一事，和國軍直升機事故連結，令人遺憾、憤怒，希望蔡道歉，也呼籲國民黨總統候選人韓國瑜約束。

對於此事，蔡淑惠發表聲明澄清，若造成社會的不安與誤解，在此表達歉意。

民進黨發言人鍾佩玲表示，值此舉國哀傷的時刻，出現這樣冷血言論，予以最嚴厲的譴責，並呼籲對手陣營及候選人，勿要因為選舉而泯滅基本人性。

鍾佩玲說，全台灣人民尚對失去國軍將領與弟兄感到難以平復，民進黨不願將此事再做政治上的延伸評論，盼各陣營自重，尊重罹難者、家屬與全體國軍。

國民黨台南市立法委員候選人蔡淑惠發表聲明澄清，對國軍向來崇敬，且多次參與勞軍活動。黑鷹直升機失事意外，國家痛失8位將士，原訂3日舉辦的問政說明會，立即改成「點燈祈福晚會」，為亡者默哀，祈求生者早日康復，為台灣祈福。

蔡淑惠指出，選戰進入最後衝刺，她談話的本意，旨在提醒選民與支持者，慎防有人藉意外事故操弄，影響選舉。

她表示，今天下午的談話，是提及2日黑鷹失事同一天，民進黨候選人舉行同步站路口活動，並非「失事是因為民進黨當日全台站路口的拜票活動所致」，但若因此造成社會的不安與誤解，在此表達歉意。（編輯：鄭雪文）1090104