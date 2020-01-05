民眾被查水表 藍營：獎懲規定鼓勵員警傳喚

（中央社記者王承中台北5日電）台北市議員游淑慧今天表示，為何警方樂於查假消息案件，因為根據相關計畫的獎懲規定，即便警方亂傳喚，雖然最後法院判無罪，但員警還有1分積分，根本是在鼓勵員警傳喚民眾。

有警官日前爆料中央連下公文要求打假訊息，且有績效壓力。警政署刑事局1日表示，警政署是依照查察賄選、防制假訊息等計畫，積極查處違法違序行為，以維護社會安寧，並無「比照重大刑案處理」、「下公文逼績效每月評比」等情事。

國民黨總統候選人韓國瑜競選總部副總幹事周錫瑋、國民黨副發言人洪于茜及國民黨台北市議員羅智強、游淑慧今天上午召開記者會，公布某警察分局依據警政署去年函頒的「總統、立委選舉查察賄選及查處網路假訊息工作執行計畫」所制定的「查處網路假訊息工作執行細部計畫」公文。

周錫瑋表示，根據公文內容，這次查假消息跟查賄選的獎懲是一樣的，查網路假訊息的積分，竟與查一般現金、禮品賄選案件相同，都是10分。且如果單位做不好，成績未達40分，將視情節於記過範圍議處，並視情節追究分局長、偵查隊隊長督導不周，檢討調整主官管職務，所以常會看到員警跨區辦案，高雄辦到台北，台北辦到雲林。

游淑慧指出，現在警方以社維法移送的假消息案件，平均10件中有9件無罪，為何警方還樂於辦案，通常若警方、檢方濫訴，應該要處分，但根據計畫的獎懲規定，即便警方亂傳喚，雖然最後法院判無罪，但員警還是有1分的積分，這根本是在鼓勵員警傳喚民眾。

游淑慧表示，警政署到去年12月為止，偵辦假訊息將近400件，其中以攻擊政治人物的比例最高，達173件，幾乎占了快要一半，要求警政署說明，這些涉及攻擊政治人物的假訊息是針對誰，是否只要是攻擊總統蔡英文的就會被偵辦，但是對抹黑韓國瑜的卻視而不見。

周錫瑋表示，希望檢警調3天內公布所有查假訊息的案件數量與內容，讓人民判斷究竟是查假訊息還是在打壓人民的言論自由。否則，國民黨將在7日串聯全台，啟動捍衛言論自由的活動。（編輯：郭萍英）1090105