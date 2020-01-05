埔里花卉中心盼成農業小世貿 總統允請政院了解

（中央社記者蕭博陽南投縣5日電）總統蔡英文今天參訪埔里花卉中心，對於地方建議將花卉中心升級為「農業小世貿」並設遊客中心，總統允諾告知行政院長蘇貞昌，若蘇貞昌也認為可行，將請蘇貞昌來此實地了解。

埔里鎮是國內高級花卉重要產區，但埔里多功能花卉及農特產品處理展售中心一度成「蚊子館」，經民進黨立委蔡培慧協助埔里鎮公所活化，日前舉辦埔里花卉秋季展風光落幕，因此，總統今天參訪場館，並允諾將請行政院多規劃活用，並請蘇貞昌來了解。

有業者改良金錢樹，研發獨家品種並取名「金璽」，今天送給蔡總統，祝福順利連任；可可金鞋蘭場執行長陳淑英則贈蔡總統一盆大花仙履蘭，總統仔細欣賞，發現每朵蘭花「面貌」都不同，很特別，業者則向總統介紹，埔里氣候有優勢，蘭花生長比國外快。

總統致詞向鄉親說，埔里鎮長廖志城希望花卉中心未來能化身「小世貿」，成為高級花卉與精緻農業展覽與集運中心，此處腹地大，可以成為多功能中心，可望讓地方更繁榮，她答應鄉親，一定告訴蘇貞昌，若蘇貞昌認為可行，將請蘇貞昌來此實地了解。

蔡培慧表示，她去年安排農委會現勘，促成第一階段活化，去年12月落幕的秋季花卉展吸引許多人潮，讓外界認識當地育種技術很適合發展高端花卉及精緻農藝；另外，花卉中心位於交通要道，腹地充足，若能發展為展售空間，不僅成為大埔里地區的「農業小世貿」，也將帶動整體觀光產業。

廖志城說，埔里很適合發展山城旅遊及生態深度旅遊，也是前往日月潭國家風景區、清境農場路途中繼點，若能將日月潭風景區遊客中心設在花卉中心，再結合各種展售活動，將可拓展更多民眾認識埔里花卉，也將是花卉中心持續活化一大亮點。（編輯：謝雅竹）1090105