追思黑鷹殉職將士 民眾不捨落淚

（中央社記者陳俊華台北6日電）參謀總長沈一鳴等8將士在黑鷹失事事件中殉職，台北賓館開放民眾追思，今天雖然是上班日，仍有不少民眾到場致意，許多人默默地看著殉職將士的生平事略，都忍不住流下眼淚。

UH-60M黑鷹直升機2日在新北市山區失事，參謀總長沈一鳴等8名將士罹難。總統蔡英文指示，4、5日開放台北賓館提供全國民眾追思，昨天國防部宣布，再延長2天，開放至7日為止，時間維持每天上午9時至下午9時。

在會場設有獻花與蠟燭區，並提供白色玫瑰花與紙筆，讓民眾可獻花、留言給各將士。即使今天是上班日，上午仍有許多民眾到場致意，逐一觀看將士的生平事略後，並鞠躬、行軍禮，也有民眾在留言時忍不住流淚。

上午約9時30分，外交部長吳釗燮帶領外交部員工，前來致意，並向殉職將士獻花、點燈，吳釗燮也在沈一鳴的留言板上，寫下「Please Rest in Peace. Will miss you.」並以「Joseph Wu」署名。吳釗燮並未受訪，隨即離去。

另外，國防部常務次長李宗孝與官兵到場致意，並留言給沈一鳴「英烈千秋」、署名「永遠懷念您的常次」；國防大學政戰學院長陳育琳也帶領數十位官兵到場致意，陳育琳向已故的政戰局副局長于親文致意時，哽咽著說，「會秉持您的精神，把政戰發揚光大」。（編輯：蘇龍麒）1090106