拉抬選情 賴清德出3道題目鞏固選票

民進黨副總統候選人賴清德（前右）6日陪同黨籍新竹市立委候選人鄭宏輝（前左）以車隊掃街拜票，沿路與民眾致意，把握選前最後黃金週衝刺選情。（鄭宏輝競選總部提供）中央社記者魯鋼駿傳真 109年1月6日

（中央社記者魯鋼駿新竹市6日電）民進黨副總統候選人賴清德今天下午陪同新竹市立委候選人鄭宏輝拜票，並提出3道題目，提醒支持者們票投民進黨、總統蔡英文與鄭宏輝，盼選民在選舉當天為台灣選出正確答案。

賴清德今天展開新竹縣市拜票行程，下午到新竹市與鄭宏輝一同車隊掃街，沿路與民眾致意，有支持者提前準備手舉標語「我全家都投賴清德」，讓賴清德開心得不斷揮手道感謝。

賴清德致詞表示，他出了3個考題，要為支持者們在選前複習，希望民眾在1月11日當天，以選票為台灣選出正確答案。

賴清德指出，首先是台灣面對中共威脅，目前唯有總統蔡英文有能力捍衛台灣；第二是新竹市長林智堅的表現很好，與立委柯建銘、鄭宏輝是「鐵三角」，3人缺一不可；第三則是要支持為台灣民主打下基礎的民進黨。

鄭宏輝表示，過去蔡總統與賴清德在中央支持新竹市建設，未來還有包含五楊高架延伸、兒童探索館、竹科X園區等多項建設要進行，盼大家持續支持，讓他與林智堅、柯建銘一起為新竹市打拚。

此外，鄭宏輝競選團隊也於今天推出「111挺宏輝」催票法，由鄭宏輝、林智堅與柯建銘率領團隊一起撥打電話，邀支持者也打1通電話、傳訊息到網路社群或群組、讓100名朋友觸擊，創造111人以上支持，為選情衝刺。（編輯：李錫璋）1090106