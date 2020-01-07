國際關注台灣大選 逾百位歐美學者來台觀選

（中央社記者侯姿瑩台北7日電）國際關注台灣2020大選。外交部今天表示，共接待10團、100位來自北美、歐洲地區學者專家，將依訪賓需求，協助拜會各政黨中央黨部或競選總部等單位。另外，合計約有100家國際媒體、超過210位外籍記者將在台灣採訪大選。

外交部發言人歐江安指出，初步統計，由外交部接待的學者專家觀選團共有10團；其中，北美地區共有9團95人，歐洲則有一團5人。

歐江安表示，外交部歡迎各國人士來台觀選，實地了解台灣民主體制運作，觀察台灣的民主自由現況。

她說，外交部依照訪賓需求協助洽排拜會單位，若訪賓請求協助拜會各政黨中央黨部或競選總部，外交部會協調相關政黨中央黨部協助安排。外交部遵守行政中立，以專業考量推動相關業務。

媒體報導，有美國學者專家觀選團今天抵台，因國民黨總統候選人韓國瑜的競選總部設在高雄，此團將不會南下拜訪韓總部，成為唯一沒有拜會的總統候選人總部。

相關人士表示，這個訪團有提出拜會韓競選總部的請求，但國民黨中央考量訪團時間，主要安排在台北的參訪，包括國家政策研究基金會、國民黨中央等。

除了外交部接待的觀選團外，台灣民主基金會也有邀請美國、立陶宛等國的學者來台觀選，共有10多位。基金會執行長廖福特表示，將安排來台觀選的學者拜會各政黨競選團隊、大學的選舉研究中心，以及參觀競選活動，也會到投開票所、選情中心了解選舉情況。

廖福特說，選後隔天、也就是12日，民主基金會將與學術交流基金會合辦活動，邀請來台觀選的學者專家討論選後情勢。

此外，外交部表示，這次來台觀選的外媒人數，經相關駐外館處回報，已有超過150位外國媒體記者來台申請採訪證，再加上約60位駐台的外籍記者，合計約有100家國際媒體、超過210位外籍記者將在台灣採訪大選；與上屆2016大選來台採訪的外籍記者人數相近。（編輯：謝佳珍）1090107