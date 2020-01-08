雲林拜票 賴清德：民進黨雲嘉南立委要全壘打

（中央社記者蔡智明雲林縣8日電）民進黨副總統候選人賴清德今天前往雲林麥寮陪同黨籍立委候選人蘇治芬車隊掃街拜票。賴清德說，2020大選，民進黨國會要過半，雲嘉南提名的立委要「全壘打」。

賴清德上午陪同民進黨雲林縣第1選區（海線）立委候選人蘇治芬，在麥寮鄉車隊掃街拜票，從閭山宮出發，把人口集中的街區，全繞一遍，並至麥寮人的信仰中心拱範宮參拜。

賴清德接受媒體聯訪表示，2020選舉，民進黨國會一過要過半，雲嘉南地區民進黨立委候選人，要揮出「全壘打」全當選。雲林這兩席，蘇治芬及劉建國一定要上。

賴清德說，選擇到麥寮掃街拜票，原因是麥寮在每場的選舉，都扮演關鍵的角色，要請麥寮的鄉親父老，全力支持民進黨。

賴清德表示，蘇治芬的家族，從她父親蘇東啟、母親蘇洪月嬌、姊姊蘇治洋，幾十年來與雲林鄉親共同打拚，對台灣的民主相當有貢獻，無愧於台灣社會，對台灣的忠誠可「感天」，所以今天掃街的第一站，就是參拜閭山宮的感天大帝。

另外，媒體詢問總統蔡英文到雲林輔選不下10次，蘇治芬則指出，蔡總統用意就是她這席次非常重要，雲林從去年的政治生態，就讓人非常憂慮，一定要保住她這一席，不要讓雲林重要民意代表席次，被前縣長張榮味家族「整碗捧去」。（編輯：卞金峰）1090108