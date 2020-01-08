美伊衝突 韓國瑜：兩岸更須穩定

（中央社記者余祥、劉冠廷台北8日電）美伊衝突情勢升高，國民黨總統候選人韓國瑜今天表示，因為中東局勢起了激烈變化，美國勢必要把注意力從東亞轉移到中東去，東亞局勢又會變成中國大陸講話比較大聲，這個時候兩岸關係就更必須要穩定。

伊朗今天向美國駐伊拉克的軍事基地發動攻擊，兩國情勢緊張。韓國瑜下午接受中天、中視專訪，談及中東情勢，相關內容在晚間播出。

韓國瑜認為，美國跟伊朗就算直接軍事衝突、兩國打起來，也不會第三次世界大戰，一定要加上俄羅斯跟中共才有可能爆發第三次世界大戰。

韓國瑜說，中東是火藥庫，牽扯到非常複雜的問題，這個火藥庫絕對不會熄火，還會繼續爆發，只是看是大衝突還是小衝突，值得密切關注。

他指出，因為中東的局勢起了激烈變化，美國勢必要把注意力從東亞的日本、韓國、台灣、中國大陸，轉移到中東去，在東亞的局勢，又會變成中國大陸講話比較大聲，這個時候兩岸關係就更必須要穩定。

儘管美國總統川普本身也要競選連任，但韓國瑜認為，不至於會引發一場無限的戰爭，美國70年來的政策很清楚，絕對不跟有核子彈的國家打仗。

談及中東情勢對台灣的影響，韓國瑜指出，第一要注意原油價格會不會迅速飆升，第二要考慮春節快到，物價如果暴漲怎麼辦，第三，海峽兩岸之間會不會因為中東發生衝突造成不穩定，第四要穩定民心，第五要盡快對當地台僑發出危險通告。（編輯：黃國倫）1090108