阿扁輔選助病情 柯文哲：當總統病情好更快

（中央社記者王鴻國新北9日電）台灣民眾黨主席柯文哲今天到新莊車隊掃街，媒體詢及前總統陳水扁的醫師稱保外就醫期間全台輔選，對阿扁病情有幫助的問題，他表示，現在給阿扁當總統，病情會好得更快。

柯文哲今天到新莊車隊掃街時先開講清廉勤政愛鄉土「台北經驗」指出，包括雙北及基隆、桃園的首都生活圈，應建立區域整合機制，才能讓首都生活圈運作更順利，為達到「台北經驗台灣實現」目標，民眾黨要透過國會來影響中央政府。

他表示，愛台灣不是口號，是要用做的，政府是要解決民眾每天生活上面對的問題，政治是要落實在人民的每一天。新北市是台灣社會縮影的典型移民城市，更是民眾黨傳播共融社會精神及價值、理念的灘頭堡，民眾黨希望成為最有力量的監督者，進而成為最大黨。

柯文哲被問到黨內對鴻海集團創辦人郭台銘是否出席選前之夜有反對意見一事表示，黨內每個人都可表達贊成或反對的聲音，這是柔性政黨的常態現像，他已交由蔡壁如和高虹安去協調，自然隨緣就好。

柯文哲被問到郭台銘籲支持親民黨及票投親民黨總統候選人宋楚瑜的問題，柯表示自己不參選，大家投誰是自己權力，何況黨內要投小英（總統蔡英文）的人有一狗票，至於他要投誰，也不會跟媒體說。

他表示，民眾黨有自己的路線，有人家額外來幫忙就是「算多的」，這就是加法的人生。他也不強求立委能當選幾席立委，也不會打告急牌，穩紮穩打。

至於有醫師說阿扁全台趴趴走助選對病情有幫助，柯文哲笑說，這是哪一個醫師說的，「現在給阿扁當總統病情會好得更快」。

他表示，他曾幫過阿扁，但法治國家的政治問題還是要政治解決，不可能法律來解決，因此，要面對問題，才是解決問題的第一步，但不解決問題，問題就會解決你。

有關國民黨台北市議員羅智強引用柯文哲「新潮流不倒，國家不會好」的話，大做公車廣告，柯文哲說，他不是這句話的原創者，「我只是引用而已」。

至於澳洲共諜案王立強牽涉蔡正元間的問題，柯文哲說，這就是狗咬狗，預期中的事，再忍耐兩天就會無疾而終。（編輯：方沛清）1090109