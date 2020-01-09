陳明堂：回覆澳警查蔡正元身分 非司法互助

（中央社記者劉世怡台北9日電）法務部次長陳明堂今下午指出，澳洲警方透過平常合作管道向我方求證蔡正元的身分，並不是司法互助；我方另就中國創新投資公司主席向心夫婦案，向澳方請求司法互助，正洽商中。

陳明堂指出，澳洲警方因受理王立強報案指控蔡正元以及另一名人士涉嫌恐嚇，澳警1月初透過平常合作管道向我方求證蔡正元的身分，我方有給予答覆。

陳明堂下午在法務部接受媒體聯訪被問到，澳洲警方有沒有就這件恐嚇案，請求司法互助？陳明堂回答，目前沒有，澳警只有求證蔡正元身分而已，這次是澳洲警方偵辦，目前我方並沒有進一步的消息。

國民黨副秘書長蔡正元遭爆疑威脅中國間諜王立強事件，但蔡正元今天公布商人孫天群與澳洲記者的通話錄音，以及自己與王立強的通話視訊，否認威脅王立強；澳洲警方向澳洲媒體證實，當局知道自稱共諜的中國男子王立強受到威脅，並已展開調查。（編輯：李亨山）1090109