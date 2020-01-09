陳明堂：回覆澳警查蔡正元身分 非司法互助
最新更新：2020/01/09 18:01
（中央社記者劉世怡台北9日電）法務部次長陳明堂今下午指出，澳洲警方透過平常合作管道向我方求證蔡正元的身分，並不是司法互助；我方另就中國創新投資公司主席向心夫婦案，向澳方請求司法互助，正洽商中。
陳明堂指出，澳洲警方因受理王立強報案指控蔡正元以及另一名人士涉嫌恐嚇，澳警1月初透過平常合作管道向我方求證蔡正元的身分，我方有給予答覆。
陳明堂下午在法務部接受媒體聯訪被問到，澳洲警方有沒有就這件恐嚇案，請求司法互助？陳明堂回答，目前沒有，澳警只有求證蔡正元身分而已，這次是澳洲警方偵辦，目前我方並沒有進一步的消息。
國民黨副秘書長蔡正元遭爆疑威脅中國間諜王立強事件，但蔡正元今天公布商人孫天群與澳洲記者的通話錄音，以及自己與王立強的通話視訊，否認威脅王立強；澳洲警方向澳洲媒體證實，當局知道自稱共諜的中國男子王立強受到威脅，並已展開調查。（編輯：李亨山）1090109
法務部次長陳明堂（圖）9日指出，澳洲警方因受理中國間諜王立強報案指控國民黨副秘書長蔡正元及另一名人士涉嫌恐嚇，澳警1月初透過平常合作管道向我方求證蔡正元身分，我方有給予答覆，並不是司法互助。中央社記者劉世怡攝 109年1月9日