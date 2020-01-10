選前最後催票 國民黨：不投韓等於支持蔡

（中央社記者王承中台北10日電）明天是投票日，國民黨今天呼籲大家集中選票投給國民黨總統候選人韓國瑜，韓國瑜競選總部副總幹事周錫瑋表示，不投韓國瑜等於支持總統蔡英文。

對於前高雄縣長楊秋興今天在社群網站臉書（Facebook）貼文表示，請大家票投蔡總統，以利接續罷免高雄市長韓國瑜，政黨票及（區域）立法委員投親民黨。

國民黨副發言人黃心華告訴中央社記者，選舉最後倒數，國民黨期盼所有支持者不要被無謂的訊息混淆視聽。唯有集中選票，才能讓蔡總統無法偷笑。

明天就是總統、立委選舉，國民黨副主席、韓國瑜競選總部總幹事曾永權、副總幹事周錫瑋、國民黨立法院黨團總召曾銘宗及中常委姚江臨上午在中央黨部召開「集中選票別讓蔡英文偷笑」記者會。

曾永權表示，這是一場韓國瑜跟蔡總統就國家發展的總路線之爭，不是三分天下的選舉，呼籲全國民眾踴躍投票，支持韓國瑜所提出的「台灣安全，人民有錢，兩岸安全，接軌國際，繁榮經濟」願景。

曾永權也向藍營支持者喊話，懇請大家團結一致，集中選票支持韓國瑜，分散投票會讓蔡總統連任，讓民進黨繼續執政，繼續貪污腐敗、吃香喝辣，葬送台灣。

周錫瑋指出，如果反對蔡總統、反對民進黨的人不能投給韓國瑜，就會讓蔡總統有機可乘，希望大家堅定一個意念，不投韓國瑜就等於是支持蔡總統。

對於楊秋興在臉書發文表示，請大家票投蔡總統，以利接續罷免高雄市長韓國瑜，政黨票及立委投親民黨。韓國瑜競選辦公室指出，「韓國瑜總統候選人對曾經幫過他的人永遠心存感激，包括楊先生，祝福他藉此回到綠營懷抱，一切發展順利。」（編輯：郭萍英）1090110