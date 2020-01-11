藍綠台中立委消長 民進黨護台抗中奏效席次過半

（中央社記者蘇木春台中11日電）第10屆台中立委選戰，民進黨拿下5席、台灣基進黨1席、國民黨2席，地方人士觀察，綠營主打「護台抗中」牌，對上藍營猛打空污議題抗衡，仍被綠營翻轉多個選區，拿下過半席次。

台中市共有8席立委，上屆民進黨有4席（第1、4、6、7選區），國民黨有3席（第2、5、8選區），無黨籍（當選時為時代力量黨籍）有1席（第3選區），這屆選戰民進黨翻轉多個選區，進步到5席，國民黨最終只保留2席。

其中，國民黨第2選區立委顏寬恒，挾著父親顏清標的地方勢力有望連任，也意外中箭落馬，敗給「抗韓戰將」台灣基進黨的陳柏惟，跌破眾人眼鏡，也斷了家族政治香火。

另外，國民黨第5選區現任立委沈智慧，曾連任多屆立委，並身在傳統藍營鐵票區，原被看好連任，卻被民進黨徵召的新人莊競程扳倒。

至於第3選區無黨籍立委洪慈庸，在脫離時代力量後參選，獲得民進黨合作與全力奧援，卻不敵上屆手下敗將國民黨籍楊瓊瓔，以長期在地方的經營實力，與擔任台中市副市長的行政資源，中斷連任之路。

藍綠兩黨過去在多次縣市長、總統及立委等選戰中，都喊出「決戰中台灣」口號，這次立委選舉也不例外，民進黨與國民黨政要，選前也都密集到台中掃街輔選拉票。

根據先前選舉結果觀察，台中每逢選舉，選民常常出現搖擺狀況，藍綠支持群並不穩固，前年縣市長選舉，國民黨籍盧秀燕擊敗尋求連任的民進黨籍林佳龍，不過，盧秀燕當選台中市長後，執政成果遭到反對黨民進黨議員質疑，相對影響藍營立委，無法同步享受到台中市地方執政優勢。

民進黨在尋求連任的區域立委，除打出任內政績穩固選情，並合作組成「護台抗中」聯盟，主打守護台灣民主、自由主權，並在綠營艱困選區，都推出形象較為清新的政治素人牌，包括第2選區與台灣基進黨合推的候選人陳柏惟、第5選區的民進黨候選人莊競程，都成功翻轉選區。

國民黨尋求連任的候選人，除展現任內政績，並鎖定執政黨推動的勞基法修法、同婚與能源政策等議題攻擊，在挑戰綠營選區則推出資深市議員迎戰，包括第4選區黃馨慧、第6選區李中，第1選區則派出雲林菜農林佳新應戰，雖皆未勝選也讓選情增加熱度。

另外，藍綠兩黨也針對中部空污問題著墨，藍營主張台中火力發電廠是中部最大污染源，認為中央應檢討能源政策、減少用煤；綠營則反擊治空污要尋找科學方法，多管齊下防治，而不應將責任推給中央。

地方人士觀察，選戰受大環境香港問題影響，綠營主打「護台抗中」牌，爭取選民認同，雖藍營力推能源政策改革，猛打空污議題抗衡，仍被綠營翻轉多個選區，拿下過半席次。

總統蔡英文台中競選總部發言人陳世凱表示，國民黨這次在台中立委剩下2席，最嚴重的是最強的地方派系顏家也倒台，這是台中市民，除了總統大選的表現與固守台灣民主的態度外，也表現對市長盧秀燕這一年執政的不滿。

陳世凱說，選舉前盧秀燕將應該負責任的空氣污染問題，不斷當作選舉操作的手段，引起台中市民的極度不滿，已經敲醒市民對盧秀燕的警鐘，若盧秀燕再繼續無視市民的不滿，下一步就要來下架盧秀燕。（編輯：洪學廣/卞金峰）1090111