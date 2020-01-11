藍總統立委大敗 中生代喊黨內改造世代交替

（中央社記者余祥、王承中台北11日電）2020國民黨總統、立委大敗，黨內中生代齊呼國民黨應徹底改革，由具有民意基礎的縣市長、民代擔任黨決策核心，以及進行世代交替，由年輕一輩擔任黨務主管，更要重新調整兩岸論述，以符合主流民意。

國民黨前年九合一選戰大勝，黨內原盼延續勝選氣勢，重返執政、國會過半，但今年總統、立委選戰卻大敗，黨內士氣低迷。

國民黨立委林為洲表示，民進黨從九合一大敗至今，並沒有做任何的改變，頂多只多了香港反送中事件的外部因素，且民進黨每年都在操作反中，頂多只是國民黨敗選的其中因素之一，但最主要還是國民黨自亂陣腳，選戰操作不符合基層民意。

林為洲認為，國民黨一定要徹底改革，檢討黨中央由中常委為最高決策核心的權力模式，這一次從黨內初選方式一改再改，到不分區之亂，全都是中常會的決策，但中常委沒有民意基礎，不夠接地氣，往往容易淪為黨主席的橡皮圖章。

林為洲說，國民黨應成立改革委員會，由具有民意基礎的縣市首長、立委組成，一定要走向黨內造化，才能做出符合主流民意和年輕世代的論述。

除了黨內造化，黨務人士也認為，國民黨一定要進行世代交替，將具有代表性的黨內青年推到第一線，讓年輕人在黨內有夠好的發展空間，安排有能力的年輕人擔任黨內組織有代表性的職務，為黨發聲，而此次選上的中生代黨籍立委，未來也必須要承擔起黨務。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗表示，國民黨也必須要更有計畫且具體的培養年輕人，有系統地讓年輕人在黨內有更大的發展空間，讓年輕人認同甚至加入國民黨。

國民黨青年部主任蕭敬嚴認為，國民黨也一定要提出新的兩岸論述，國民黨長年被貼上親共、賣台的標籤，這一次的落敗也顯示選民徹底否決了九二共識，國民黨可以肯定九二共識過去的貢獻，但現在既已不合時宜就應該調整，若不向主流民意靠近，則難以有執政機會。

蕭敬嚴說，而世代交替與提出新的兩岸論述兩者密不可分，有了相對年輕的黨主席、黨務主管，才可能在兩岸、進步價值等議題上產出符合民意的論述。

不過，黨內人士也坦言，大家都知道黨的內造化、世代交替是必須走的改革道路，但問題是，國民黨是百年老店，黨內的阻礙很大，國民黨仰賴強人領導，能否徹底改革關鍵仍在黨主席手中，期待新任黨主席有足夠魄力，破釜沉舟。（編輯：林興盟）1090111