新科立委賴品妤Cosplay火星仙子 臉書逾3萬點閱

（中央社記者黃旭昇新北12日電）新北新科立委賴品妤在臉書貼出Cosplay照，快樂宣告當選並希望日後大家指教。文圖引起3萬多人次點閱，網友敲碗期待她變裝謝票。賴品妤說，未來在立院會合作問政一定很精彩。

新北市立委第12選區的「太陽花女戰神」賴品妤當選，昨天深夜在個人臉書（Facebook）貼出在汐止風景區拱北殿拍的Cosplay（角色扮演）照，快樂宣告當選，希望日後大家指教。

站在拱橋上的賴品妤扮演日本虛擬人物火星仙子，紫色長頭髮、火紅短裙與高跟鞋，加上一雙修長美腿，及後製加上的火焰，貼文與照片引起3000多則留言，2000多次分享，至今天下午已經超過3萬人次點閱。

挑戰花蓮區域立委連任失敗的蕭美琴，在賴品妤的個人臉書留言，「恭喜，立法院未來靠妳們了」。

選戰落幕，新北市第12選區立委當選人賴品妤（車上）12日下午在汐止區展開車隊謝票行程，與支持民眾握手致意。（賴品妤辦公室提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 109年1月12日

賴品妤回應，除了自己以外，最在意的就是蕭美琴的選情。她會好好努力，但也非常希望看到蕭美琴繼續在台灣政壇發光發熱。

賴品妤今天下午在汐止以車隊掃街謝票前，接受聯訪時表示，選舉結果雖拉鋸戰但與預估差不多，也感謝選民提供年輕人機會。

她認為，主要競爭對手是截然不同特質的人，贏得對手的關鍵是選民想要新的政治人物，選票結果證明大家摒棄傳統的泛藍政治人物。

對於臉書留言有網友敲碗期待說，「委員你等下要穿什麼」。賴品妤回答記者詢問時表示，以往在立委林昶佐的造勢場合說要變裝謝票是開玩笑的，但會與林昶佐約好時間一起謝票。

曾擔任林昶佐立院法案助理的賴品妤說，她已經熟悉問政的眉角與流程，不過，她不會與別人比較不同的問政風格，會持續落實選舉政見。進入立院後，會與其他志同道合的立法委員合作，「將來4年國會會很精彩、精彩可期」。（編輯：李錫璋）1090112

選戰落幕，新北市第12選區立委當選人賴品妤（車上）12日下午在汐止區以車隊掃街謝票，感謝選民支持。（賴品妤辦公室提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 109年1月12日