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民進黨立委席次確定單獨過半 繼續完全執政
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賴品妤當選立委 汐止區幾乎打平成勝選關鍵

最新更新：2020/01/11 22:16
第10屆立委選舉，新北市第12選區由民進黨籍候選人賴品妤（右）勝選，賴品妤11日晚間開心高舉立法院長蘇嘉全等人所送賀詞，向現場支持者致謝。中央社記者葉臻攝　109年1月11日
第10屆立委選舉，新北市第12選區由民進黨籍候選人賴品妤（右）勝選，賴品妤11日晚間開心高舉立法院長蘇嘉全等人所送賀詞，向現場支持者致謝。中央社記者葉臻攝　109年1月11日

（中央社記者葉臻新北11日電）第10屆立法委員選舉，新北市第12選區由民進黨徵召的27歲「太陽花女戰神」賴品妤當選，其中關鍵汐止區賴品妤僅輸李永萍不到400票，在7個行政區中贏下4個區，成為勝選主因。

新北市第12選區（汐止區、金山區、萬里區、瑞芳區、平溪區、雙溪區、貢寮區）以國民黨籍李永萍、民進黨籍賴品妤和時代力量賴嘉倫為焦點，另有安定力量孫繼正、中華統一促進黨張依維、無黨籍周武榮及綠黨張志偉，形成7搶1的局面。

賴品妤首次參選立委就贏得勝利，在7個行政區中拿下金山區、萬里區、雙溪區、貢寮區，尤其是人口最多的「決戰點」汐止區，過去一直被認為是藍營票倉，但近年來年輕家庭遷入、人口結構改變，這次雖然被李永萍拿下，但兩人差距僅有不到400票，成為賴品妤得以翻轉藍綠版圖的關鍵。

除此之外，賴品妤輸給李永萍的瑞芳、平溪區，差距也不多，足以顯示年輕世代的力量，能夠造成的改變比想像中更多。

今天下午4時開始，賴品妤位於汐止的競選總部便擠滿支持者，開票過程從一開始就呈現小幅領先，讓現場支持者信心滿滿，然而因為汐止有部分票匭未開出，差距「咬得太緊」，讓賴品妤遲遲不敢宣布勝選。

直至晚間7時55分，賴品妤信心滿滿登場，開心高呼「我是新北市第12選區立法委員」，並舉起立法院院長蘇嘉全派人送上寫有高票當選的賀詞，向現場支持者致謝。

賴品妤致詞時表示，第12選區是非常不容易的一區，尤其她是民進黨最晚才徵召的候選人，投入選戰的時間很不足，但鄉親還是願意給她機會，用未來4年的時間實踐競選時的承諾。

賴品妤表示，她的當選也代表台灣這個社會願意給年輕人一個機會，給改革、進步的聲音一個機會，過去她用雙手守護台灣的民主，現在要用雙腳走出新北的新未來，未來一定不會讓大家失望。

甫當選台北市第5選舉區的無黨籍立委候選人林昶佐，晚間9時許也到賴品妤的競選總部恭喜賴品妤，現場氣氛充滿歡樂。

賴嘉倫發布落選感言表示，敗選並不代表結束，會用最謹慎的態度，檢討自身努力不足之處，繼續努力爭取民眾的信任。（編輯：方沛清）1090111

第10屆立委選戰，新北市第12選區由民進黨籍候選人賴品妤順利當選，她11日晚間在競總自行宣布當選，也承諾未來一定不會讓大家失望。中央社記者葉臻攝　109年1月11日
第10屆立委選戰，新北市第12選區由民進黨籍候選人賴品妤順利當選，她11日晚間在競總自行宣布當選，也承諾未來一定不會讓大家失望。中央社記者葉臻攝　109年1月11日
民進黨籍新北市立委候選人賴品妤（左）11日晚間在競選總部自行宣布當選，順利連任的無黨籍台北市立委候選人林昶佐（右）也現身祝賀。中央社記者葉臻攝　109年1月11日
民進黨籍新北市立委候選人賴品妤（左）11日晚間在競選總部自行宣布當選，順利連任的無黨籍台北市立委候選人林昶佐（右）也現身祝賀。中央社記者葉臻攝　109年1月11日

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