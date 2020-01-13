總統蔡英文連任 荷媒：反中大勝對北京是羞辱

（中央社記者唐佩君布魯塞爾12日專電）總統與立法委員選舉昨天舉行，總統蔡英文獲勝連任，荷蘭多家媒體報導，認為反中大獲全勝對北京是羞辱，預估蔡總統將延續4年來的平衡政策，捍衛台灣，但避免激怒中國。

「民眾報」（De Volkskrant）11日報導，蔡總統以反對中國干涉的言論再次大獲全勝，這項結果對北京來說是個羞辱，北京當局將台灣視為叛離的一省，試圖加強控制台灣，但效果適得其反。

民眾報表示，北京在很大程度上應責怪自己。蔡總統2016年首次當選時，中華人民共和國政府以經濟敲詐，軍事演習和外交騷擾方式回應。但蔡總統面對中國威脅明智地回應，公開支持香港，並以台灣獨立與民主保護者自居。

「鹿特丹商報」（NRC）今天報導，蔡總統連任後中國政府可能會進一步加大對台灣施壓。中國領袖習近平去年說不會排除武力統一。

這篇報導說，台灣自1949年以來實質上是獨立的，但從未宣告獨立，各國只有放棄與中國的關係才能正式承認台灣，蔡總統第一任4年內，北京奪走了台灣7個邦交國，預估她未來4年將盡全力延續過去4年的平衡政策，即捍衛台灣民主，但避免激怒中國。

「電訊報」（De Telegraaf）今天報導蔡總統連任，提到她是首批公開表達支持香港民眾反送中的領袖之一，勝選談話向北京傳達一個明確的信息，拒絕「一國兩制」。

報導引述一名從國外飛回台灣投票34歲的安吉（Angie）說，與北京統一是台灣許多年輕人心頭最大的陰影。另一名32歲的約翰（John）則說：「過去4年，中國對台灣變得更加積極。很高興蔡英文贏得選舉。」（編輯：郭中翰）1090113