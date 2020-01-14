國軍3加給1月生效 國防部：提升招募留營誘因

（中央社記者游凱翔台北14日電）總統蔡英文今天宣布，行政院已核定國軍3項加給。國防部指出，沈一鳴、韓正宏生前積極推動的士官長專業加給、飛行軍官續服獎助金、國軍空降特戰勤務加給，將追溯自1月1日生效實施，目的在提升招募及留營誘因。

UH-60M黑鷹直升機（機號933）2日在新北山區失事，參謀總長沈一鳴上將、總士官長韓正宏等8名將士殉職，「英勇殉職將士聯合公奠」上午在松山基地指揮部的機棚舉行，由蔡總統主持追晉、追頒儀式，並頒贈褒揚令，由殉職將官家屬代表受領，最後則進行國旗覆棺儀式。

蔡總統致詞時也宣布，由沈一鳴、韓正宏生前推動的3項加給方案（空降特戰加給、飛行軍官續服獎金、士官長專業加給），行政院已核定，蔡總統最後也鞠躬向殉職將官說：「謝謝你們，你們任務完成了，國家永遠感謝你們，也懷念你們。」

國防部同步發布新聞稿表示，行政院今天已核定民國109年度調增「士官長專業加給」、「飛行軍官續服獎助金」及「國軍空降特戰勤務加給」等3項待遇調整，追溯自今年1月1日生效實施。

國防部指出，此為沈一鳴、韓正宏生前積極推動方案，能夠提升國軍招募及留營誘因，使各職類人力持續成長。

「士官長專業加給」部分，國防部解釋，士官長專業加給是依勤務特性酌予調增核發基準，士官長各階專業加給分別調增，一等士官長調增新台幣2635元、二等士官長調增2560元、三等士官長調增895元。

「飛行軍官續服獎助金」則分為「放寬請領年資」及「調增申領金額」兩部份。

國防部解釋，放寬請領年資部分，由現行服滿現役最少年限（14年）至24年，調整為服現役滿14年至30年的校級飛行軍官。調增申領金額部分，規劃定翼機上校及少校每年調增為最高108萬元，中校每年調增為最高144萬元；旋翼機上校及少校每年調增為最高72萬元，中校每年調增為最高102萬元。

「國軍空降特戰勤務加給」部分，國防部解釋，依現行勤務加給，高空跳傘各階提升4400元、一般跳傘各階提升4000元。（編輯：楊凱翔）1090114